Bailén, punto de partida para la vendimia Viajeros subiendo al autobús que les llevará a Francia para trabajar en la vendimia. / J.L.L.F. Algunos viajeros, con la ilusión de volver a lugares conocidos de muchos años, otros, con la tristeza de dejar su tierra. Los autobuses iniciaron su camino hacia tierras del sureste francés, por Marsella o la zona de Pemiñán JOSÉ LUIS LOPEZ FRUTOS BAILÉN Domingo, 26 agosto 2018, 00:16

Bailén vuelve a ser el punto de encuentro y partida para muchos trabajadores de la provincia de Jaén y Granada que se disponen a llegar al sur de Francia para la temporada de vendimia. El restaurante El Paso, junto a la rotonda norte de Bailén, fue el lugar donde se juntaron los autobuses para iniciar camino hacia tierras del sureste francés, en las cercanías de Marsella o la zona de Pemiñán, aunque algunos se dirigen también a la zona de Burdeos.

Era la hora del almuerzo cuando llegaron a Bailén para tomar un bocadillo y algún refresco en un mediodía de agosto de temperatura insoportable. Casi no apetecía bajarse del autobús que los traía desde poblaciones del norte granadino y del sur de la provincia de Jaén. Unos, con la ilusión de volver a lugares conocidos de muchos años, otros, con la tristeza de dejar su tierra y enfrentarse a nuevas experiencias laborales.

Se da el caso este año mas concretamente del relevo generacional, ya algunos de los mas antiguos empiezan a jubilarse y su lugar lo ocupan trabajadores mas jóvenes, con estudios universitarios algunos de ellos o proyectos empresariales, que aprovechan este tiempo para juntar algún dinero para seguir adelante. El periodo de trabajo oscila entre el mes y los cuarenta días, aunque algunos ya conocen el procedimiento para quedarse más tiempo en la recolección de otros frutos, hasta la hora de la campaña de la aceituna para volver a Andalucía.

Un matrimonio joven de Montejícar (Granada), Alejandro, de 26, y Sandra, de 21, llevan ya muchos años yendo, por que tienen que sacar a su hija adelante. «Aquí no hay nada par nosotros y la verdad es que allí las condiciones son buenas», indicaron. Otra trabajadora de aspecto joven lleva ya 25 años yendo a la vendimia francesa y coincide con la opinión del matrimonio citado, aunque algunos, como Paco, de Granada, de 54 años, dice «que no son las cosas tan bonitas como se pintan» y se queja de que teniendo una preparación y experiencia como la suya no pueda encontrar un trabajo digno en su ciudad.

Posibles problemas

Desde UGT, Lucía García aconseja que no deben ir por sí mismos porque si se encuentran con problemas para ellos es más difícil poder resolverlos. «Por eso se la ha dado un folleto con teléfonos de interés en caso de que necesiten ayuda, y desde UGT también pasaremos por los distintos tajos para ver si todo se cumple como se ha convenido», indicó.

Este año comenta que son mas o menos los mismos trabajadores de Jaén que van a la vendimia desde Jaén, unos 3.500 desde los municipios tradicionales como pueden ser Valdepeñas de Jaén, Huesa o Marmolejo, aunque según Lucía García en el total de Andalucía ha bajado la contratación por problemas climatológicos en la zona de Burdeos, que han mermado la cosecha y porque muchos de los desplazados ya han encontrado trabajo en su lugar de origen y no necesitan volver.

Tras el bocadillo y la bebida fresquita, los autobuses, con el aire acondicionado a tope, pusieron rumbo a la nacional IV para emprender un viaje entre 18 y 22 horas dependiendo al lugar del país vecino a que se dirijan.