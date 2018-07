Bailén, entusiasmada tras la visita real Plaza del Ayuntamiento el día después de la visita, prácticamente vacía; y a la derecha el pasado jueves. / L. L. Un día después de la cita de los monarcas en el municipio jienense, los vecinos ofrecen por lo general buenas impresiones LEONARDO LÓPEZ BAILÉN Sábado, 21 julio 2018, 00:07

Emoción y alegría son algunos de los sentimientos con los que se despertaban ayer los vecinos de Bailén. El pasado jueves fue un día grande e histórico para la localidad, y todavía un día después del recibimiento a Sus Majestades las calles seguían engalanadas con las banderas españolas que colgaban de los balcones. El Ayuntamiento aún estaba decorado, como si esperaran otra nueva visita de los monarcas. Pero eso no sucedió y puede que no vuelva a suceder hasta dentro de algunos años. Es la sensación con la que se quedan los más mayores del pueblo pero, sin duda, se trató de un acto que no dejó a nadie indiferente y que también ha tenido efectos turísticos en la localidad.

La visita regia con motivo del 210º aniversario de la victoria del ejército español sobre las tropas napoleónicas en Bailén durante la Guerra de la Independencia generó mucha expectación, tanto en el pueblo como en municipios y provincias cercanas. Fue algo nunca visto en esta localidad desde 1862, último año en el que un rey, en este caso reina, porque se trató de Isabel II, visitó tierras bailenenses. Quizás por esto el revuelo fue tan grande y hubo gente esperando desde primera hora de la mañana. «Yo fui a la plaza del Ayuntamiento a las siete de la mañana para tener un buen sitio para ver a los Reyes y ya había gente esperando», afirmó María Dolores García, una vecina de Bailén que estuvo presente en el acto. Además, María Dolores aseguró que «lo vivimos con mucha ilusión porque queremos mucho a nuestros Reyes».

Lo mismo opinaba Margarita Ruiz, una anciana que nunca había vivido algo así en Bailén. «Estoy muy contenta porque es algo que nunca hemos visto y que no sé si las próximas generaciones lo verán, pero la gente de la mía seguramente no lo volvamos a ver», aseguró.

Mucha gente se conformaba con poder ver a los monarcas en persona, pero hubo muchos que además tuvieron la suerte de ser saludados tanto por Felipe VI como por doña Letizia. Todos los que pudieron hacerlo coinciden en una cosa: la cercanía de los Reyes. «Me sorprendió mucho la cercanía con la que saludaba a la gente, porque nos miraban a la cara y nos sonreían los dos, tanto el Rey como la Reina parecen muy agradables y campechanos», explicó Antonia Padilla, natural de Bailén, que acudió al recibimiento a los monarcas en la plaza del Ayuntamiento.

Pero incluso la gente que no pudo saludarlos y solo los vio tienen resaltan esa cercanía con el pueblo. «La plaza estaba abarrotada y acordonada y, aún así, saludó a toda la gente que había allí , recorriéndose la plaza desde una punta hasta la otra, sin dejarse a nadie», apuntó José Antonio Aguilar, que disfrutó del recibimiento desde el balcón de un edificio situado en la plaza.

También hubo a quien le sorprendieron otros aspectos. «A mí me sorprendió mucho el Rey Felipe VI al verlo en persona, porque en la televisión parece más joven de lo que es en realidad», señaló Niceto Gálvez, vecino que vio a los Reyes en su visita al Museo de la Batalla.

Trabajadores del museo

Allí, a los trabajadores también les sorprendió esa cercanía. Pedro Soriano es un técnico del museo y estuvo presente durante la visita. «En mi caso pude saludarlos y se mostraron muy cercanos, además el Rey Felipe VI estuvo muy interesado durante la visita, preguntando por algunos detalles de armamento, uniformes y cosas de instrucción», afirmó Pedro Soriano.

Por otra parte, la visita de los monarcas a este museo ha generado un efecto llamada, haciendo que mucha gente se acercara ayer a ver el museo. «La verdad es que la expectación que se generó fue brutal, la respuesta de la gente fue espectacular y eso ha hecho que hayamos recibido más visitantes», explicó Soriano.

Asimismo, este acto también hizo que los bares y restaurantes se beneficiaran. «Fue un día muy satisfactorio para nosotros, el bar estaba muy lleno y la ciudad hacía tiempo que no estaba así, ojalá los Reyes vinieran más a menudo», aseguró Pedro Saavedra, propietario de un bar situado en la propia plaza del Ayuntamiento. «La repercusión del acto se notó muchísimo en los bares, la visita ha sido una cosa a favor y la verdad es que nosotros estamos muy contentos. Fue algo muy bueno para el pueblo, porque estamos hablando de mucha gente que se queda en el pueblo y consume, lo que supone una inyección turística importante», aseguró Francisco Lucena, dueño de otro restaurante de la ciudad.

Aparte de esto, al tratarse de un evento que mueve a tanta gente, la organización jugaba un papel fundamental, y los vecinos de Bailén mostraban ayer su satisfacción por cómo transcurrió el día. «La organización fue muy buena, había mucha seguridad en todo momento y no ocurrió nada», aseguró Antonia Padilla. Francisco Lucena, propietario de un restaurante de la ciudad, afirmó que «el acto gustó muchísimo y el pueblo está encantado, mucha gente ha felicitado al alcalde y a todos los que han hecho posible esto por la buena organización».

Banderas

Sin embargo, hay vecinos que sí tienen alguna pega. «El alcalde comentó que la ciudad tenía que engalanarse con banderas españolas, pero esto es Andalucía y me hubiera gustado que también hubiese más banderas andaluzas y de Bailén», dijo el vecino Antonio Luis Valdivia. También hubo quien quiso recordar todas las veces anteriores en las que los Reyes rechazaron la invitación de visitar Bailén. «Sin duda ha sido algo muy bueno para el pueblo, aunque también ya era hora de que vinieran, pese a que siempre les han invitado, ni cuando en 2008 fue el bicentenario de la victoria de Bailén sobre los franceses», aseguró Claudio Martínez, vecino de Bailén y antiguo soldado.