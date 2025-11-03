Baeza recibe 75.000 euros para la conservación de tres proyectos patrimoniales
Se trata del paño de la muralla, del Museo de las Atarazanas y de un busto homenaje a Pablo de Olavide
E. L.
Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:14
Son tres los proyectos para los que el Ayuntamiento de Baeza ha obtenido una subvención de la Consejería de Cultura y Deporte: la conservación del ... paño de la muralla de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad, la intervención en el Museo de las Atarazanas y la colocación de un busto homenaje a Pablo de Olavide, por un valor de 75.000 euros.
El delegado territorial de la Consejería en la provincia, José Ayala, ha visitado el municipio baezano junto al alcalde, Pedro Cabrera, para conocer los proyectos subvencionados y poner en valor «el firme compromiso del Gobierno andaluz con la conservación de los bienes patrimoniales y culturales de localidades emblema de la provincia, como puede ser Baeza».
El proyecto relativo a la muralla tiene por objetivo restaurar uno de los tramos, concretamente el localizado en la calle Sacramento, junto a una de las tres puertas de la muralla que se conservan. El paño de muralla fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1985.
En cuanto al Museo de las Atarazanas de Baeza, la intervención busca eliminar las humedades aparecidas en este espacio por filtraciones. Está previsto reparar la cubierta del edificio y, además, adoptar las medidas necesarias para minimizar las humedades en los muros de sillería, provocadas por la condensación.
Estatua
Por otro lado, esta subvención nominativa que la Consejería de Cultura y Deporte ha concedido al Ayuntamiento de Baeza también sufraga la colocación de un monumento en homenaje a Pablo de Olavide con motivo del tricentésimo aniversario de su nacimiento.
El proyecto prevé la configuración de una estatua de bronce sobre peana de piedra en el entorno de la Iglesia de San Pablo, en cuya cripta descansan sus restos. Concretamente, el consistorio baezano tiene previsto que se ubique en la plazuela existente entre las calles Patrocinio Biedma e Intendente Pablo de Olavide.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión