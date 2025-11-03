Baeza recibe 75.000 euros para la conservación de tres proyectos patrimoniales

Son tres los proyectos para los que el Ayuntamiento de Baeza ha obtenido una subvención de la Consejería de Cultura y Deporte: la conservación del ... paño de la muralla de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad, la intervención en el Museo de las Atarazanas y la colocación de un busto homenaje a Pablo de Olavide, por un valor de 75.000 euros.

El delegado territorial de la Consejería en la provincia, José Ayala, ha visitado el municipio baezano junto al alcalde, Pedro Cabrera, para conocer los proyectos subvencionados y poner en valor «el firme compromiso del Gobierno andaluz con la conservación de los bienes patrimoniales y culturales de localidades emblema de la provincia, como puede ser Baeza».

El proyecto relativo a la muralla tiene por objetivo restaurar uno de los tramos, concretamente el localizado en la calle Sacramento, junto a una de las tres puertas de la muralla que se conservan. El paño de muralla fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1985.

En cuanto al Museo de las Atarazanas de Baeza, la intervención busca eliminar las humedades aparecidas en este espacio por filtraciones. Está previsto reparar la cubierta del edificio y, además, adoptar las medidas necesarias para minimizar las humedades en los muros de sillería, provocadas por la condensación.

Estatua

Por otro lado, esta subvención nominativa que la Consejería de Cultura y Deporte ha concedido al Ayuntamiento de Baeza también sufraga la colocación de un monumento en homenaje a Pablo de Olavide con motivo del tricentésimo aniversario de su nacimiento.

El proyecto prevé la configuración de una estatua de bronce sobre peana de piedra en el entorno de la Iglesia de San Pablo, en cuya cripta descansan sus restos. Concretamente, el consistorio baezano tiene previsto que se ubique en la plazuela existente entre las calles Patrocinio Biedma e Intendente Pablo de Olavide.