Visita a la muralla en Baeza. Junta

Baeza recibe 75.000 euros para la conservación de tres proyectos patrimoniales

Se trata del paño de la muralla, del Museo de las Atarazanas y de un busto homenaje a Pablo de Olavide

E. L.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:14

Son tres los proyectos para los que el Ayuntamiento de Baeza ha obtenido una subvención de la Consejería de Cultura y Deporte: la conservación del ... paño de la muralla de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad, la intervención en el Museo de las Atarazanas y la colocación de un busto homenaje a Pablo de Olavide, por un valor de 75.000 euros.

