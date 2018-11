El Ayuntamiento de Jódar decreta tres días de luto oficial por la muerte de los cuatro jóvenes Banderas a media asta en Jódar. / E. PRESS Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un equipo de reconstrucción de accidentes de Madrid EUROPA PRESS JÓDAR Martes, 20 noviembre 2018, 12:49

El Ayuntamiento de Jódar ha decretado tres días de luto oficial por la muerte de los cuatro jóvenes vecinos en el accidente de tráfico ocurrido este lunes por la tarde en la A-401, a su paso por Úbeda. Los cuerpos se velarán en la capilla ardiente que se instalará en la Casa de la Cultura.

La decisión se ha adoptado en el pleno extraordinario que se ha celebrado este martes, en el que los miembros de la Corporación han expresado el «más sincero pésame y condolencias a las familias en este momento tan duro«.

Un dolor que se hará visible desde este martes con tres días de luto en los que las banderas ondearán a media asta. Además, la capilla ardiente se instalará en la Casa de la Cultura, donde está previsto que los cuerpos lleguen a última hora de esta mañana.

Desde el Ayuntamiento se ha planteado así «con el ánimo de facilitarles este trauma y este trago tan amargo a las familias«, según ha explicado el alcalde, José Luis Hidalgo, a los periodistas tras la sesión plenaria.

«Ya desde anoche comenzamos a barajar la idea. Esta mañana, desde primera hora, estamos trabajando en el acondicionamiento intentando hacerlo lo mejor posible en algo en lo que no tenemos experiencia y no queremos volver a tenerla«, ha afirmado.

Y es que, la localidad está consternada ante esta «tragedia» en la que ha aludido, además, a «la juventud» de las víctimas mortales, todos de en torno a 19 años, que prácticamente estaban «empezando a vivir la vida«.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la precaución en la carretera, «especialmente a los más jóvenes». «Por favor, extrememos la precaución. No quiero volver a ver en mi vida una cara como la de esos padres rotos por el dolor. No será momentos de sermones, pero no nos quietemos esto de la mente cada vez que nos pongamos al volante«, ha declarado.

Se ha referido, igualmente, a la circunstancia de que dos de los fallecidos eran hermano y hermana y ha lamentado que «no cabe mayor dolor. »No se puede valorar, ya con un hijo..., pero la pérdida de dos hijos de la misma edad... No nos entra simplemente en la mente lo que puede estar pasando esas familias ahora«, ha dicho Hidalgo.

Cuestionado por las posibles causas de la colisión del turismo en el que viajaban los cuatro fallecidos con el todoterreno, cuyos dos ocupantes resultaron heridos leves, ha apuntado que «parece ser que por algún motivo se perdió el control del vehículo, se invadió el carril contrario, no sabemos si por el tema de la lluvia también y se produjo la colisión», ha comentado precisando que «parece ser que fue el turismo« el que invadió el carril contrario.

Equipo de reconstrucción

Precisamente con respecto a las circunstancias en las que se produjo el choque, la Guardia Civil ha informado de que hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un equipo de reconstrucción de accidentes de Madrid, de manera que por ahora se barajan todas las hipótesis en un accidente que tuvo lugar cuando estaba lloviendo.

El siniestro se produjo sobre las 19,30 horas cuando en el kilómetro 7 de la A-401, en Úbeda, colisionaron el turismo, que circulaba sentido Moreda (Granada), y el todoterreno, en sentido a la ciudad ubetense. El choque frontal se saldó con el fallecimiento de los cuatro ocupantes del turismo, un hombre y una mujer de 19 años y hermanos, un varón de la misma edad y una chica de 17 años, según ha detallado el Instituto Armado.

Integrantes de una agrupación musical

La muerte de los jóvenes ha sido especialmente sentida en el mundo musical, ya que los cuatro formaban parte de la Agrupación Musical Arroquia Martínez de Jódar, que ha emitido un comunicado «tras la trágica noticia»,

«Nos sumamos al más profundo y desconsolado dolor por la pérdida de nuestros componentes, con los que hemos vivido y compartido tantos momentos buenos y emotivos. Desde este momento, cuatro ángeles más se situarán en lo más alto de nuestra bandera y nos acompañarán«, asegura.

Afirma, además, que el dolor no permite expresar lo que en estos momentos sienten, pero se suman con su «apoyo y acompañamiento» a las familias de las víctimas «en estos momentos tan difíciles». «Vuestros compañeros de la Agrupación Musical Arroquia Martínez siempre os llevarán en sus corazones«, ha concluido.

A través de las redes sociales, igualmente, están siendo numerosas las muestras de cariño y apoyo a la agrupación galduriense por parte de agrupaciones y bandas musicales de diversos puntos de la geografía española.