El Ayuntamiento impulsa la campaña 'Baeza, libre de agresiones sexistas' para la feria La alcaldesa de Baeza, Lola Marín, presentó la campaña. Baeza Viernes, 9 agosto 2019

Lola Marín, alcaldesa de Baeza, presentó ayer la iniciativa 'Baeza, libre de agresiones sexistas', la nueva campaña que el Ayuntamiento pondrá en marcha para la feria que comienza el próximo 14 de agosto. En estas fiestas, el Ayuntamiento de Baeza manifiesta de nuevo su firme compromiso para erradicar, concienciar y visibilizar las violencias machistas, asumiendo la responsabilidad de dar una respuesta institucional a las violaciones de los derechos de las mujeres que lamentablemente, y en muchos lugares de nuestro país, acontecen durante los periodos de fiestas, momentos que son aprovechados para violentar su integridad física, psíquica y/o sexual. Agresiones que afectan a las mujeres por el mero hecho de serlo.

Como indicó la alcaldesa, esta actuación, encuadrada dentro del III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Baeza, «pretende hacer hincapié en medidas de prevención y atención inmediata, mediante el desarrollo de actuaciones de información y sensibilización de las diferentes formas de violencia de género, estableciendo acciones concretas para combatir esta lacra social».

Además añadió que «es nuestro deseo que estas fiestas se conviertan en espacios de ocio seguro para las mujeres, reivindicando su derecho a no ser violentadas, por lo que este año contamos con un 'Punto Morado', un punto de atención, información y ayuda, que estará localizado en los puestos de Protección Civil y Cruz Roja, ubicados en el recinto ferial». El punto morado supone un espacio que facilita información sobre qué hacer en caso de agresión sexual y de protección para aquellas mujeres que la hayan sufrido. «Allí contarán con voluntarios y voluntarias que darán una respuesta inmediata ante estas agresiones, activando los protocolos de actuación correspondientes», explicó Marín.

No es no

El Ayuntamiento de Baeza se suma una vez más a la campaña 'No es no' mostrando nuestro rechazo hacia cualquier tipo de acoso, abuso o violación, queriendo sensibilizar a toda la ciudadanía de la importancia de no ser cómplice, ni mostrarse indiferente ante la violencia hacia las mujeres. Es por lo que animamos a la ciudadanía a colaborar en la construcción de una sociedad donde el miedo no tenga cabida, y todas y todos podamos disfrutar de los espacios de ocio y divertimento con libertad y seguridad.