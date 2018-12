Ayuda para las 'fatigas' de los ganaderos El presidente de la Diputación, el alcalde de Santiago Pontones y el diputado de Agricultura, junto a los ganaderos que ayer recibieron la ayuda. / L. CÁDIZ Ese dinero les ayudará a financiar parte del traslado del ganado a la campiña, en la trashumancia, y al alquiler de los pastos durante el invierno La Diputación entregó ayer subvenciones a 62 ganaderos, la mayoría de ellos de la comarca de Segura LORENA CÁDIZ JAÉN Viernes, 14 diciembre 2018, 08:29

La ganadería jienense es clave para generar un producto de máxima calidad, como es el cordero segureño. Es clave para la provincia de Jaén, para la comarca de Segura y para todo el mundo rural, porque frena la despoblación, que es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan estos territorios. Pero a pesar de ser tan importante, no es un oficio fácil, sino más bien, todo lo contrario. No tiene horas, todo el día hay trabajo y los costes económicos que requiere hace que no siempre sea rentable.

De ahí el acto de ayer, en el que la Diputación Provincial reunió a 62 ganaderos trashumantes de la provincia para entregarles la subvención que reciben cada año, y que éste asciende a 217.000 euros. «Sabemos de la singularidad de este tipo de ganadería, de las fatigas que pasan cada año con los traslados de su ganado a la Campiña cuando llega el invierno , y las dificultades cuando no hay pasto y tienen que seguir alimentando a sus ganados. Estas ayudas les van a permitir financiar parte de los pastos que tienen que alquilar en invierno y pagar parte del traslado del ganado a la campiña», explicó durante el acto el presidente de la Diputación, Francisco Reyes.

«Estamos en un territorio donde la ganadería extensiva, ecológica y trashumante es la principal actividad», explicó el alcalde de Santiago Pontones. Pascual González. «Estas ayudas complementan a la renta del sector ganadero, tan importante para el municipio, la comarca y el mundo rural», aseguró.

Uno de los retos a los que se enfrenta el sector es el relevo generacional, aunque el alcalde quiso mirar el lado positivo, ya que este año se incorporan 17 jóvenes a las ganaderías de Jaén, donde la edad media de los ganaderos, en estos momentos, es de entre 35 y 50 años. El otro gran reto es el de la comercialización. «Tenemos un producto, el cordero segureño, que es excelente y de primera calidad, pero que tenemos que comercializarlo mucho mejor», dijo el alcalde.

De las 62 explotaciones ganaderas que han recibido ayudas, la mayoría (53) están ubicadas en el término municipal de Santiago-Pontones, si bien también han sido beneficiarias de las ayudas otras de La Iruela, La Carolina, Hornos de Segura, Siles y Andújar.

Estas explotaciones, que suman un volumen cercano a las 50.000 cabezas de ganado ovino, caprino y bovino, realizan el movimiento ganadero del cien por cien de los animales, movimientos que superan los 90 kilómetros.

«Han sido más de 970.000 euros los que hemos entregado a los ganaderos trashumantes en estas convocatorias desde 2014», explicó Reyes. Reyes.

Puntualizó además que esta línea de subvenciones se complementa con otras en relación a la financiación de inversiones de los propios ganaderos o con ayudas al alquiler de fincas para la ganadería.

Las resoluciones entregadas ayer a ganaderos forman parte de una de las líneas de la convocatoria de apoyo al sector agrícola y ganadero puesta en marcha por la Diputación de Jaén con una cuantía total de 600.000 euros.