La autonomía personal, clave para tener una vejez activa y saludable Francisco José Martín, durante su intervención en la inauguración del congreso en Ifeja. / IDEAL El 'II Congreso de Envejecimiento y Dependencia', que acoge el Ifeja y que organiza la Fundación Ageing Lab, se celebra hasta hoy LEONARDO LÓPEZ JAÉN Viernes, 28 septiembre 2018, 00:05

La edad siempre pasa factura tanto en lo físico como en lo psicológico. Llega un momento en el que ya no podemos hacer todo lo que queremos y necesitamos de una ayuda. Pero, ¿qué soluciones ofrece la Administración? ¿y cuáles son las personas que necesitan esa ayuda? Todo esto lo explicó ayer José Antonio López Trigo, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología; en una de las sesiones centrales que se celebraron ayer en el 'II Congreso de Envejecimiento y Dependencia. Una nueva mirada a la evidencia' que alberga el Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén (Ifeja). Este evento, que se celebra de forma bienal, es organizado por la Fundación Ageing Lab con la colaboración de la Junta de Andalucía, la Diputación provincial, la Universidad de Jaén y La Caixa.

Con el título 'Factores clave en la promoción de la autonomía personal', José Antonio López habló sobre las personas mayores que son dependientes y de aquellas que no son del todo autónomas desde el punto de vista de la geriatría, una modalidad de la medicina que se encarga de los problemas y las enfermedades propias de la vejez. «Casi todo el mundo al hablar de autonomía, habla de envejecimiento activo y saludable pero yo me refiero a esas personas que no son plenamente autónomas pero tampoco son dependientes encontrándose en una situación vulnerable y que nosotros llamamos personas frágiles», explicó el presidente de la Sociedad Española de Geriatría. En su ponencia relató qué hacer para que «esas personas frágiles vuelvan a ese grupo de personas autónomas y para que sigan como están, pero que no caigan al otro lado de las personas con necesidades de dependencia», añadió José López Trigo.

Sin geriatras en Andalucía

Para este geriatra, la forma de atender a estas personas debe ser «a través de equipos interdisciplinares con la participación de todos los profesionales especializados en la atención a personas mayores». Sin embargo, José Antonio López vio en este aspecto algo a mejorar en la administración andaluza. «En Andalucía no se forman geriatras ya que la geriatría no está dentro de la cartera de servicios públicos de la Consejería de Salud y eso, desde nuestra sociedad, entendemos que es una forma de hacer desiguales a los que somos iguales por ley y discriminar en sentido negativo a la persona mayor, privándola de esa atención especializada», afirmó el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.

No obstante, José Antonio López cree que la atención a los mayores andaluces es buena pero también mejorable. «La red pública andaluza cubre gran parte de las necesidades de las personas mayores pero podemos tener un plus más si se incluyen esos servicios de atención especializada y nos integramos que al final esa es la vocación de la geriatría; trabajar en equipo poniendo siempre en el centro a la persona mayor», señaló el médico geriatra.

Unir lo social y lo sanitario

Además, José Antonio López consideró que «existe una dicotomía entre lo social y sanitario». «Desde el punto de vista de la atención de salud entendemos que falta esa coordinación de personas que tienen necesidades de que se apliquen recursos sociales y sanitarios», apuntó el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Para el especialista geriatra, esta separación «está haciendo de un espacio que debería ser conjunto, uno distante». «Esta desigualdad quedaría paliada i incluyéramos la prestación de servicios especializados como la enfermería, la fisioterapia, la psicología, la terapia ocupacional y, por supuesto, la medicina geriátrica», sentenció José Antonio López.

Atender las necesidades

Para el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, unir recursos sociales y sanitarios es una demanda de la sociedad. «Es lo que nos piden las propias personas mayores porque no son necesidades únicas, sino que son dobles y, en ocasiones, hasta triples», destacó José Antonio López.

Por ello, el geriatra también hizo un llamamiento a las administraciones. «Hagamos lo que la gente pide, no hagamos políticas mirando a otro lado porque a veces se nos olvida ver qué es lo que necesitan», apostilló López Trigo.