La atención primaria volverá al casco urbano de Cazorla «para determinadas consultas y servicios»

Avances en el camino hacia la construcción del nuevo centro de salud de Cazorla en el casco urbano. La Junta de Andalucía tiene ya elaborado ... el plan funcional que determina las características que tendrá y si bien el grueso de la atención primaria se seguirá prestando hasta entonces en el Hospital de Alta Resolución (HARE), adonde se trasladó el pasado mes de abril tras cerrar las dependencias del actual centro de salud por el mal estado en el que se encontraban, se buscará un «espacio transitorio» en el casco urbano para «determinadas consultas y servicios» que se consideren «imprescindibles», por ejemplo «por su habitualidad o bien por el tipo de personas».

Así lo comunicó el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, tras la reunión mantenida este viernes en Jaén con el alcalde de Cazorla, José Luis Olivares, y concejales de su equipo de gobierno. Una reunión que ambos tildaron de «positiva» por la «voluntad» mostrada para dar solución a este problema.

El miércoles de la semana que viene se hará una visita técnica al municipio cazorleño con equipos de ambas administraciones «para definir de manera definitiva» los espacios sobre los que se ubicarán «tanto el futuro centro de salud como el espacio transitorio», dijo el consejero, quien subrayó además la importancia de contar ya con plan funcional: «Sin él no podríamos hablar de licitación de proyecto».

A preguntas de los periodistas sobre el horizonte temporal que se maneja, Antonio Sanz insistió en que la Junta de Andalucía tiene «suficiencia presupuestaria como para garantizar que esos avances se van a desarrollar pronto, y lo único que nos va a limitar son los plazos administrativos que legalmente no podamos superar o acelerar».

No precisó Sanz los servicios concretos que albergará el local temporal a la espera también de que los servicios sanitarios sean los que «hagan una propuesta definitiva de qué servicios son los que podrían ubicarse».

Superar esta etapa

El alcalde de Cazorla, por su parte, explicó la doble necesidad que le trasladaron al consejo: la vuelta de la atención primaria al casco urbano y el nuevo centro de salud. Respecto a la primera, dijo que era «necesario superar esta etapa porque se estaban viviendo situaciones desagradables para muchas familias», en relación a los desplazamientos que tienen que hacer por la carretera para ir al médico pues el hospital se encuentra a más de dos kilómetros del casco urbano.

«Evidentemente, nos preocupaba el nuevo centro de salud y nos sigue preocupando. Pero en esta transición era necesario que ciertos colectivos sociales de Cazorla fuesen atendidos cerca de su casa. Y entendemos que la atención primaria sanitaria tiene que ser aquella que está cerca», declaró Olivares.

Sobre el nuevo centro de salud manifestó que iban con la disposición de buscar la «mejor ubicación, la colaboración institucional y el diálogo». En este sentido, el alcalde agradeció el «tono» en el que se desarrolló la reunión «tratando de mirar siempre para el futuro».

También explicó que los terrenos que ya en su momento el Ayuntamiento puso a disposición de la Junta para el nuevo centro de salud «en principio, son hábiles» y «son los que también se van a visitar» el miércoles. Al hilo, añadió que, «seguramente, habrá que tramitar administrativamente y desde un punto de vista urbanístico darle la forma para poder ir para adelante», si bien consideró que «eso no va a ser una dificultad».