El consejero Antonio Sanz se ha reunido con el alcalde y concejales de Cazorla este viernes en Jaén. A. C.

La atención primaria volverá al casco urbano de Cazorla «para determinadas consultas y servicios»

Esta es la solución «transitoria» que se propone hasta que se construya el nuevo centro de salud, cuyo plan funcional ya está terminado

Ascensión Cubillo

Jaén

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:37

Comenta

Avances en el camino hacia la construcción del nuevo centro de salud de Cazorla en el casco urbano. La Junta de Andalucía tiene ya elaborado ... el plan funcional que determina las características que tendrá y si bien el grueso de la atención primaria se seguirá prestando hasta entonces en el Hospital de Alta Resolución (HARE), adonde se trasladó el pasado mes de abril tras cerrar las dependencias del actual centro de salud por el mal estado en el que se encontraban, se buscará un «espacio transitorio» en el casco urbano para «determinadas consultas y servicios» que se consideren «imprescindibles», por ejemplo «por su habitualidad o bien por el tipo de personas».

