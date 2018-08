El alcalde de Santisteban denuncia las actuaciones realizadas en La Carnicera Árboles arrancados en La Carnicera. / J. A. G-M. Manifiesta su desacuerdo con los trabajos desarrollados por Medio Ambiente en la finca, pulmón forestal enclavado en Sierra Morena J. A. GARCÍA-MÁRQUEZ SANTISTEBAN DEL PUERTO Lunes, 6 agosto 2018, 00:06

El alcalde de Santisteban del Puerto, el popular Juan Diego Requena, indicó en nota de prensa su desacuerdo con los trabajos desarrollados por Medio Ambiente en la finca municipal Dehesa La Carnicera, pulmón forestal enclavado en Sierra Morena, de propiedad consorciada entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía.

En los primeros meses del año, afirmó, la Junta realizó unos trabajos de explotación del monte, que incluían una importante saca de pinos. «Conforme dispone el convenio de explotación, al Ayuntamiento de Santisteban le correspondían el 35% de los beneficios, pero todavía no se ha producido tal compensación, con el agravante, además, de que el tránsito de maquinaria pesada y camiones ha dejado gran parte de los caminos intransitables, de forma que nos dejan sin beneficios y con la carga de tener que arreglar los caminos», aclaró.

El regidor aduce que una parte de camino por el que han transitado lo han arreglado, pero insiste en que las zonas con más carga de trabajo están intransitables: «Han aislado el enclave conocido como Vaquerizo y se han ido sin cumplir con los compromisos de mejora de caminos. Resulta preocupante el estado de tránsito de los principales caminos forestales, más en época de verano que es cuando deberían estar en mejores condiciones para una rápida intervención ante cualquier eventualidad. Ante la falta de compromiso de la Consejería de Medio Ambiente, hemos tenido que actuar de urgencia en el arreglo del camino con nuestros propios recursos».

El alcalde aseguró haber examinado las labores de prevención de incendios realizada por la administración autonómica para revisar los cortafuegos de la dehesa y, según advirtió, se vio sorprendido por los daños medioambientales ocasionados por la maquinaria pesada «pues su paso ha provocado daño irreparable en la flora silvestre con arrancamiento de árboles como alcornoques, lentiscos o madroños».

Requena aseguró que «Dehesa Carnicera, no puede ser la fuente de recursos de la Junta de Andalucía, donde solo aprovechen lo bueno de una finca municipal que debería servir para dar empleo a los trabajadores locales y no que venga maquinaria pesada de fuera del pueblo a llevarse los pinos dejando los caminos destrozados y la flora dañada. Por eso he mandado una carta al delegado territorial en Jaén de la Consejería denunciando estas circunstancias».