El agua apenas encoge la Semana Santa jienense, que sigue «al alza» Aspecto de una terraza en Úbeda. / ROMÁN Satisfacción entre hosteleros y cofrades en general, con una primera mitad muy buena y una segunda que bajó levemente sobre las previsiones MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS JAÉN Lunes, 22 abril 2019, 00:00

Satisfacción entre hoteleros, hosteleros y cofrades en general en la provincia de Jaén en una Semana Santa que, pese al mal tiempo en su segunda mitad, ha dejado buenas cifras. «Desde Domingo de Ramos a Miércoles Santo ha ido muy bien, muy bien. El Jueves y el Viernes Santo con la suspensión de procesiones se notó algo, pero la gente ya estaba en la calle y el turista había venido. El segundo fin de semana sí se notó un descenso», señala el presidente de la Asociación de restaurantes, cafeterías y bares de la provincia de Jaén, Antonio Lechuga, destacando que en su caso, viven «del turismo interior», por lo que el mal tiempo le influye más que a los hoteles.

Estos han tenido, según los datos datos revelados por el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, más de un 88% de ocupación desde el Jueves Santo. La ocupación hotelera media para los diez días de Semana Santa en la provincia de Jaén habría rondado el 65 por ciento para los diez días de Semana Santa, tres puntos más que el año pasado. Entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, la ocupación subió al 89 por ciento, una cifra similar a la de la última Semana Santa. El presidente de la Asociación de Empresas de Alojamiento de la provincia de Jaén, José Ayala, a falta de que se conozcan hoy los datos oficiales, aseguraba hace unos días ante estas previsiones que en el sector estaban «contentos y satisfechos». Se mantendría así la líneas ascendente de los últimos años, «al alza» pese a la inestabilidad del tiempo manteniéndose el gasto medio del turista por día en Jaén en el más alto de todas las provincias andaluzas, rondando los ochenta euros por persona y día.

Retirada hoy de las vallas

Entre los destinos con más turistas: Jaén, Sierra Mágina, la zona de Despeñaperros, el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, Úbeda, Baeza, Linares o Bailén.

A nivel de procesiones la mayoría ha podido salir en la provincia. En el caso de la capital, todas menos cuatro. «Estamos satisfechos. Ha sido un poco agridulce, porque no han salido todas las hermandades (las del Jueves Santo por la tarde, el santo sepulcro y el resucitado) y otras dos han recortado su recorrido (Nuestro Padre Jesús y La Soledad), de diecinueve en total», explica Franscico Latorre, presidente de la Asociación de Cofradías de Jaén. «Todo es mejorable, pero yo estoy contento porque las que han salido ha salido bien, lo otro no depende de nosotros. La Juntas de Gobierno creo que han hecho bien las que no han salido. A toro pasado siempre decimos lo mismo, es que no ha llovido, pero eso no se sabe y es muy difícil tomar una decisión así. Mi apoyo total a ellos», añade, recordando que aunque no sea lo mismo que en la calle «las imágenes se pueden visitar todo el año en la iglesia». Latorre, que resaltó además que no haya habido «ningún incidente destacable», piensa ya en el pregón de gloria, dentro de dos semanas.

Ayer las sillas y telas de la carrera oficial ya se habían recogido y hoy será el turno de las vallas y el resto de la instalación, de cuya retirada se encargará el Ayuntamiento de la capital.