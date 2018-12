Agreden a un concejal del PP en Bailén tras una discusión por un bache Bartolomé Morales tras las agresión. / IDEAL Recibió un golpe en la cabeza y le tuvieron que dar siete puntos de sutura, tras lo que interpuso denuncia en el juzgado de guardia JOSÉ LUIS LÓPEZ FRUTOS BAILÉN Domingo, 2 diciembre 2018, 01:41

Ayer las redes sociales de Bailén ardían al trascender la noticia de la agresión al concejal del Partido Popular Bartolomé Morales, responsable de Seguridad Ciudadana, Obras y Servicios Municipales y Medio Ambiente, mientras estaba con su esposa en una conocida cafetería de la ciudad. Una agresión por la que acabó recibiendo siete puntos de sutura en la frente y que ha sido denunciada en el juzgado.

Según palabras del concejal a IDEAL todo comenzó cuando un vecino se acercó a la pareja para preguntar al concejal sobre una reclamación del arreglo de un bache en su calle. « Hay que decir que la conversación que empezó educadamente, pero fue extendiéndose en el tiempo y derivando a otros asuntos ya más relacionados con las ideas políticas» afirma el concejal. «En este punto mi esposa les dijo que no era momento ni lugar para hablar de esta cosa, hecho que indignó al interlocutor quién respondió airadamente 'tu te callas que estoy hablando con él'».

En ese momento el concejal le dijo al otro hombre que la conversación había terminado debido al tono que estaba adquiriendo la charla. En este punto, Morales cuenta que un joven de unos treinta y tantos años de aspecto fuerte, a quien no conocía, intervino desde una mesa diciendo: 'Papá, te tengo dicho que no hables con concejaluchos de mierda'. En ese momento, Morales, se acercó al grupo y pidió que les dejaran tranquilos a él y a su esposa. Seguidamente otro hombre de los que venía con el grupo y conocido del concejal por ser policía local fuera de servicio, invitó al edil a salir a la calle a «echar un cigarro» y convencerle de que olvidara el asunto y no le diera mayor importancia.

Botellazo

«En esos momentos veo que varios de ellos se acercan a mi señora rodeándola y hablándole muy exaltados y fue cuando entré de nuevo al local y aparte a los que estaban en mi camino para llegar hasta ella e irnos a casa. En esos momentos fue cuando recibí el golpe en la cabeza, no se de que manera, y me quedé aturdido» manifiesta el concejal. Testigos han indicado que recibió un botellazo.

«Acto seguido los dueños de la cafetería y mi esposa trataban de sujetarme para evitar mas daño, lo que aprovecharon para seguir dándome golpes e irse rápidamente».

«Ya habían salido del establecimiento cuando vinieron efectivos de la Policía Local y Guardia Civil por que estaba sangrando mucho», añade.

El concejal fue trasladado al centro de salud y allí le efectuaron la cura y le dieron los siete puntos. Después fue a hacerse un reconocimiento en el hospital San Agustín en Linares donde confirmaron que no había nada de gravedad. Morales interponía denuncia contra el supuesto agresor la mañana del sábado.

Reacciones locales

El alcalde de Bailén, Luis Mariano Camacho, informaba del suceso en las redes, haciendo un llamamiento a los ciudadanos para evitar la crispación resultante en hechos como este, defendiendo la labor del concejal y señalando que desde hace tiempo su equipo de gobierno y él mismo «han recibido coacciones y amenazas que no fueron llevadas al juzgado para no aumentar la crispación, aunque eran merecedoras de acciones legales».

Tanto Morales, quien confiesa sentirse más herido psicológicamente que físicamente, como el propio alcalde hacen un llamamiento a la ciudadanía para que hechos como éste no se vuelvan a repetir.

El PSOE por su parte también ha emitido un comunicado en las redes lamentando el suceso. Izquierda Unida se ha sumado a las muestras de repulsa y rechazo hacia el acto violento que ha sufrido el concejal.