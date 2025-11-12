La Academia de la Guardia Civil de Baeza estrena 2.000 nuevas plazas de aparcamiento

La Academia de Cabos y Guardias de la Guardia Civil de Baeza estrena zona de aparcamiento para 2.000 coches en el interior del centro, ... tras finalizar las obras de adecuación y mejor. Pedro Cabrera, alcalde de Baeza, acompañado de Bartolomé Cruz, concejal de Obras y Urbanismo, han visitado las instalaciones del centro formativo.

Se da solución, de esta forma, a un problema «histórico» de aparcamiento que sufrían tanto los vecinos de los barrios limítrofes a la academia, como el propio alumnado del centro. «En numerosas ocasiones los vecinos nos trasladaron los problemas de aparcamiento existentes en los barrios colindantes, por ello, nada más llegar al Gobierno, nos pusimos manos a la obra en buscar una solución para minimizar este problema en el menor tiempo posible», ha explicado el alcalde.

«Agradecemos profundamente la colaboración y el buen entendimiento que existe entre el Ayuntamiento de Baeza y la dirección de la Academia de Cabos y Guardias de la Guardia Civil«, dice, y añade: »La cooperación existente entre ambas instituciones dio como fruto el poder realizar estas intervenciones de mejora en el interior del centro, y así descongestionar este problema arrastrado en el tiempo».

Más obras

A las actuaciones llevadas a cabo el pasado año, las cuales consistieron en la adecuación del terreno para habilitarlo como zona de aparcamiento con la maquinaria pesada y materiales del Ayuntamiento de Baeza, y la instalación de farolas y postes de luz a través del PFEA, se le han sumado una serie de intervenciones cuyo fin es facilitar al alumnado plazas de aparcamiento en el interior del recinto.

Concretamente, en las semanas previas al inicio del curso, a través de una inversión de 28.437,28 euros con cargo al PFEA 2025-2026, se han ejecutado unas cunetas de hormigón en los bordes de las explanadas superiores del aparcamiento de la academia, cuyo fin es recoger y dirigir las aguas de la lluvia a los colectores generales de saneamiento. Para lograr tal objetivo fue necesario realizar dos badenes transitables de hormigón en la cuarta y quinta plataforma del aparcamiento.

Ampliar Sala de lactancia.

Por último, el alcalde de Baeza ha querido también destacar la puesta en marcha de la nueva sala de lactancia ejecutada en el interior del centro formativo de la Benemérita, la cual es una realidad gracias a la intervención realizada a través del PFEA.