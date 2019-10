Más de 2.000 alumnos comienzan el curso en la Academia de Baeza Coincidirán con los 200 guardias y cabos que realizan el curso de ascenso de suboficiales en la promoción número 41 LAURA VELASCO Viernes, 4 octubre 2019, 18:52

Un total de 2.038 alumnos pertenecientes a la promoción 125 de acceso a la escala de cabos y guardias han comenzado hoy el curso militar castrense en la Academia de la Guardia Civil de Baeza. Aunque su llegada al municipio se produjo ayer, hoy ha sido el comienzo oficial. Tras una primera toma de contacto, han podido salir a disfrutar del fin de semana libre y volver el lunes.

Fuentes de la Academia de la Guardia Civil de Baeza han indicado que de los 2.038 alumnos, 1.705 son hombres y 330 mujeres, quienes desarrollarán hasta el próximo mes de junio su instrucción y recibirán formación para posteriormente ser destinados en prácticas durante un año en las diferentes unidades de la Guardia Civil.

Estos alumnos coincidirán con los 200 guardias y cabos que realizan el curso de ascenso de suboficiales en la promoción número 41 que se desarrolla desde el pasado mes de septiembre, y otros doscientos también desarrollan este curso de ascenso en El Escorial (Madrid). Asimismo, 175 alumnos estudiarán este año en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro. De esta manera se consolidan las cifras de alumnos en la Academia de la Guardia Civil de Baeza, tras los años de la crisis económica en los que hubo promociones de apenas un centenar de efectivos.

Igualmente, el Gobierno anunció en verano que tiene prevista una importante inversión para modernizar las instalaciones de la Academia de la Guardia Civil de Baeza. El Ayuntamiento de la localidad cifró en 3,5 millones la inversión que se realizará en diferentes partidas. Todas ellas están enfocadas a una mayor eficiencia energética para conseguir «un ahorro en emisiones de CO2 y del consumo de energía final superior al 30 por ciento», según explicaron desde el Ayuntamiento.

Revulsivo

La Academia de Baeza supone un enorme revulsivo para el municipio. Lola Marín, alcaldesa de Baeza, admite que es «una inyección enorme de posibilidades», no solo económicas, sino de todos los sectores: en especial los de servicios y turismo. Además, y no menos importante, supone «un prestigio enorme» contar con una de las academias del Cuerpo. «Por eso, los años en los que no se convocaban plazas fueron duros», indica Lola Marín, satisfecha de las más de 2.000 plazas que habrá este curso.