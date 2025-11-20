Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Mississippi Gospel Choir lleva la magia del góspel a Úbeda este enero

El coro actuará el próximo 8 de enero en el Teatro Montemar, ofreciendo un recorrido que va del góspel tradicional a ritmos de funk y blues en su decimoctava visita a España.

IDEAL

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:20

La música góspel, surgida en el sur de Estados Unidos como expresión espiritual y cultural de la comunidad afroamericana, regresa a España de la mano ... del Mississippi Gospel Choir. El grupo, formado por 20 artistas, actuará el próximo 8 de enero en el Teatro Montemar de Úbeda, ofreciendo un recorrido que va desde los himnos espirituales del siglo XIX hasta canciones de protesta y marchas por la libertad, incluyendo temas emblemáticos como Oh Happy Day!

