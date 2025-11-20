El Mississippi Gospel Choir lleva la magia del góspel a Úbeda este enero
El coro actuará el próximo 8 de enero en el Teatro Montemar, ofreciendo un recorrido que va del góspel tradicional a ritmos de funk y blues en su decimoctava visita a España.
IDEAL
Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:20
La música góspel, surgida en el sur de Estados Unidos como expresión espiritual y cultural de la comunidad afroamericana, regresa a España de la mano ... del Mississippi Gospel Choir. El grupo, formado por 20 artistas, actuará el próximo 8 de enero en el Teatro Montemar de Úbeda, ofreciendo un recorrido que va desde los himnos espirituales del siglo XIX hasta canciones de protesta y marchas por la libertad, incluyendo temas emblemáticos como Oh Happy Day!
El concierto en Úbeda, que dará comienzo a las 20:00 horas, se presenta como una oportunidad única para acercarse a un género que ha influido en innumerables estilos musicales y que sigue emocionando por la intensidad de sus voces y la fuerza de su mensaje. En la plataforma de planes de IDEAL, puedes adquir entradas para este recital a un precio exclusivo.
Un repertorio que combina espiritualidad y ritmo
Desde su primera visita a España hace casi dos décadas, el Mississippi Gospel Choir se ha consolidado como un referente de la música negra, capaz de transmitir con autenticidad y fuerza las raíces y la tradición del góspel. Su repertorio combina espiritualidad y ritmo, y en esta decimoctava visita a nuestro país incorporan nuevas sonoridades inspiradas en el funk y el blues, aportando frescura a un género profundamente ligado a la historia social de Estados Unidos.
El góspel, que nació en iglesias afroamericanas como forma de resistencia y celebración, ha evolucionado con el tiempo, integrando elementos de jazz, soul y blues. El Mississippi Gospel Choir logra condensar esta evolución en sus actuaciones, ofreciendo no solo un espectáculo musical, sino también una experiencia cultural que conecta pasado y presente, tradición y modernidad.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión