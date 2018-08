Voluntarias del ámbito asociativo se forman contra las agresiones Mujeres de diferentes colectivos participan en un taller de prevención y sensibilización para evitar situaciones violentas en la Feria de San Agustín JUAN JOSÉ GARCÍA LINARES Miércoles, 15 agosto 2018, 01:46

Ante la proximidad de la Real Feria de San Agustín, y dentro de la campaña 'No es siempre no', que desde el año 2016 viene desarrollando la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Linares para prevenir la violencia sexista en los espacios de ocio y contextos festivos, dicha área municipal celebró, recientemente, una nueva acción formativa destinada a evitar posibles agresiones hacia las mujeres. En esta ocasión, se trató de un taller de sensibilización en el que participaron hasta 24 integrantes y voluntarias del tejido asociativo local.

El salón de actos del Centro de Interpretación del Paisaje Minero albergó la impartición de esta actividad, que corrió a cargo de personal técnico del Centro Municipal de Información a la Mujer. Gracias a la asistencia de las alumnas inscritas estuvieron representadas distintas asociaciones y colectivos de Linares que forman parte del Consejo Local de la Mujer, así como personas de otros colectivos interesados en conocer y participar en la campaña. Desde la Concejalía de Igualdad se realiza un balance positivo de dicha iniciativa, ya que todos los esfuerzos que se hagan en contra de las agresiones sexistas y de cualquier forma de violencia contra las mujeres suman para erradicar esta lacra, aún muy presente en la sociedad.

«Tras presentar y justificar la necesidad de una campaña como esta, aportando datos objetivos que ponen de manifiesto la magnitud de una realidad cada vez más visible, se definieron las diferentes manifestaciones de la violencia sexual y se reflexionó sobre las causas que originan y mantienen esta violencia sexista en nuestra sociedad. Por último, se dieron pautas concretas de cómo actuar en caso de sufrir, presenciar o tener conocimiento de una agresión sexista», detallaron desde el área municipal de Igualdad.

Así las cosas, desde el Ayuntamiento de Linares volvió a apoyarse la campaña 'No es siempre no', que se basa sobre un decálogo que busca garantizar una convivencia igualitaria en situaciones de fiesta y ocio. Las principales premisas del mismo hacen referencia a la necesidad de divertirse con respeto y libertad; el derecho que tienen las mujeres a pasarlo bien de forma libre y segura a cualquier hora y en cualquier lugar, o que el acoso es un delito tipificado y no una broma; que el alcohol, las aglomeraciones, la oscuridad o la vestimenta no son motivos ni justificación para cometer agresiones.

También especifica el decálogo otras cuestiones, como que la convivencia entre personas ha de establecerse con naturalidad y respecto hacia las diferentes orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género. Además, invita a la ciudadanía a no tolerar ni participar en comportamientos machistas que se produzcan en cualquier entorno, puesto que las bromas, los chistes, las miradas o los celos son aspectos que demuestran falta de respeto y pueden desembocar en conductas más propias del acoso.

En esa línea, desde el área de Igualdad y el Centro de Información a la Mujer hacen hincapié en la necesidad de denunciar cualquier agresión de índole sexista, ya sea porque la sufra una víctima o alguien la presencie, y se pone a disposición de la población linarense el número de teléfono 092 para alertar sobre este tipo de situaciones violentas.