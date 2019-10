La Vera Cruz organiza la obra 'Infarto' de Santi Rodríguez José Luis Fernández, Santi Rodríguez y Ángeles Isac. / ENRIQUE Las entradas anticipadas para ver esta obra autobiográfica del actor y cómico jienense ya están disponibles en los puntos de venta física ALMUDENA GARRIDO Linares Jueves, 10 octubre 2019, 00:39

El próximo domingo 20 de octubre a las 19.00 horas el Teatro Cervantes de Linares abre sus puertas para recibir a un maestro de la comedia española con raíces jienenses. Se trata del espectáculo 'Infarto. ¡No vayas a la luz!' de Santi Rodríguez, una parodia basada en hechos reales, concretamente, en el infarto de bazo que sufrió el actor y cómico hace ahora dos años.

La obra se presentó en el Ayuntamiento de Linares por parte de la concejala de Cultura, Ángeles Isac, del vicehermano mayor de la Hermandad de la Vera Cruz de Linares, Jose Luis Fernández, organizadores del evento y del propio Santi Rodríguez. Isac ha señalado que se trata de «un bigote incuestionable, un artista magistral y una persona queridísima por todo el público nacional», además de afirmar que, tras leer las críticas de los espectadores que ya han podido disfrutarla, «me han impresionado sobremanera porque son ocurrentes, divertidos como la propia obra, catalogando como «excelente» esta reflexión profunda sobre lo divino y lo humano».

Acción benéfica

José Luis Fernández, de la Cofradía de la Veracruz, presentó este proyecto de «una hermandad pequeña con gente muy grande detrás de ella que se preocupa por beneficiar a la gente más desfavorecida». Y es que el objetivo de la puesta en escena de esta obra en Linares pasa por ayudar a aquellas personas que no pueden acceder a su tratamiento, mejorando así su calidad de vida. Además, agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Linares, «siempre con las puertas abiertas ante nuestros proyectos» y a las empresas colaboradoras Martín López Carburantes y MPDos.

El propio Santi Rodríguez, muy volcado en proyectos solidarios, agradeció a la Hermandad de la Vera Cruz su aportación benéfica. «Hoy en día que se echa en falta la solidaridad y la implicación con las personas más desfavorecidas se agradecen iniciativas como ésta, que además cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Linares, ciudad a la que quiero y de la que me siento orgulloso como jienense», apostilló. De hecho, esta será la primera vez que Santi Rodríguez actúe ante el público linarense, después de cosechar muchos éxitos agotando todas las localidades para sus anteriores shows en Bilbao, pero también en la provincia jienense, con paradas en localidades como Peal de Becerro, Martos, Jaén, Úbeda, Baeza o Alcalá la Real. «Tengo mucha ilusión y nervios por hacerlo bien delante de mis paisanos y espero estar a la altura de las expectativas, encantado de ser vehículo de una iniciativa solidaria».

Tras sufrir el desafortunado infarto, Santi Rodríguez cuenta que fue su compañero y colega Manu Sánchez quien le propuso hacer una obra sobre lo que había pasado. «En un primer momento me chocó la propuesta, porque uno siempre se autocensura. Me dijo 'no te vas a reír de los infartos en general, te vas a reír de tu propio infarto' y lo comprendí, porque eso puede servir de ejemplo para otras personas que lo han sufrido y que se encierran en lo negativo, en lugar de celebrar que la vida le ofrece una segunda oportunidad», aseguró Rodríguez. Y añadió que «la vida se pasa en un suspiro, el billete te lo dan sin avisar de la vuelta y hay que aprovechar el trayecto. Si consigo que una sola persona pueda dar una vuelta a eso, será misión cumplida».

Entradas

Las entradas anticipadas para poder disfrutar del espectáculo, ya están disponibles diferentes puntos de venta como Linares Punto Dip, La Galería, Burladero, Linares Musical y El Rincón de Agatha. El precio de butaca es de 18 euros y de antiteatro 15 euros.