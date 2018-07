Vecinos de la calle Víctor de los Ríos se quejan de la suciedad que genera un solar Solar ubicado entre la calle Víctor de los Ríos y Julio Burel. / ENRIQUE Aseguran que este lugar se ha convertido en una escombrera que utiliza la empresa Linaqua para depositar residuos JÉSSICA SOTO LINARES Miércoles, 11 julio 2018, 02:03

La actividad que se genera en un solar vacío y cuya propiedad es privada causa el malestar de los vecinos que se ubican en la calle Víctor de los Ríos, en pleno centro de Linares. Este terreno que se ubica entre esta calle y Julio Burell se ha convertido, según los residentes, en una «escombrera» desde hace un mes y medio, algo a lo que se oponen por los perjuicios que está teniendo para ellos en su día a día.

«En lugar de llevar los escombros de las obras de Linares a las afueras, que es donde se tienen que echar, por comodidad del Ayuntamiento tiene ahí ese espacio de terreno privado para eso y sin mirar las consecuencias para el entorno y para los vecinos», sostienen unas vecinas que prefieren no revelar su identidad.

Además de empeorar la estética de esta zona, los vecinos se quejan de los ruidos, malos olores, los mosquitos y, sobre todo, suciedad que entra en sus casas y con la que tienen en convivir especialmente en esta época en la que la mayoría de ellos tienen los balcones y ventanas abiertas. «Hay que vivirlo desde dentro. He cambiado el suelo de mi piso y he pintado y es como si no hubiese hecho nada porque otra vez está igual. Nuestro miedo es que esto perdure en el tiempo porque no sabemos si ahora todas las obras que vayan haciendo en Linares, se echarán ahí los escombros», reseñan.

Las vecinas aseguran que se han puesto en contacto con Linaqua que es la que vierte allí la tierra que mueve a raíz de las obras que está ejecutando por el centro para mejorar las canalizaciones de agua. La empresa retiró parte de lo escombros con un camión pero lo que no esperaban los vecinos es que esto no era más que un trabajo previo para habilitar más sitio en este solar y poder seguir depositando allí otros escombros.

Hartos de esta situación, aseguran que van a informar al Seprona y tienen previsto ir esta semana al Ayuntamiento de Linares para intentar reunirse con el concejal de Obras, Joaquín Robles.

Consideran que este tema que afecta a los residentes de dos inmuebles de la ciudad tiene que solucionarse cuanto antes. «Nos afecta a todos los vecinos, aunque a los que tenemos los balcones que dan a esa calle más aún, pero el resto de vecinos se solidarizan con nosotros y loe hemos hablado en reuniones. El limpiador que tenemos también se nos ha quejado porque tiene que hacer doble trabajo porque la puerta amanece llena de polvo, además de la tierra roja que sale del solar», subrayan las vecinas afectadas.

También han contemplado la posibilidad de ponerse en contacto con el propietario del solar para que impida también esta práctica por parte del Consistorio linarense.