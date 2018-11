«Varapalo» para 19 de los 54 trabajadores de la empresa Aeroepoxy Sindicalistas y trabajadores mantienen una reunión. / ENRIQUE El sindicato CCOO critica los despidos producidos tras el auto judicial que autorizó la adquisición de la compañía por parte de 'Innovative Industries' JUAN JOSÉ GARCÍA LINARES Jueves, 8 noviembre 2018, 01:04

Malestar en el seno de la plantilla de Aeroepoxy con motivo del despido de 19 de los 54 trabajadores que tenía la empresa. Una medida que ha sido tomada tras el auto del Juzgado de Primera Instancia número 4 y de lo Mercantil de Jaén en el que se autorizaba la venta de la compañía linarense a Innovative Industries International 21 SL, con sede en Sevilla capital. El sindicato CCOO criticó esta acción y la calificó como un «varapalo», ya que el objetivo marcado desde el principio no era otro que la absorción de la totalidad de los operarios de la planta, sita en Los Rubiales.

«Había dos ofertas de compra que aseguraban quedarse con toda la plantilla, pero desaparecieron, y finalmente quedó la opción de Innovative Industries International 21 SL, que planteó 19 despidos y una oferta a la baja de 300.000 euros. El pasado martes, la administración concursal reunió al comité y los trabajadores y planteó esos despidos, algo que se produce sin criterio y de manera bastante desacertada. Además, creemos que se roza la ilegalidad cuando desde la nueva empresa se pide a los compañeros despedidos que renuncien a su derecho de ejercer cualquier acción legal», indicó Mariano Chinchilla, secretario de Industria de CCOO-Jaén.

Sin plan de viabilidad

El sindicato mostró su «oposición» a la adjudicación de Aeroepoxy a su compradora sevillana «por no haber un plan de viabilidad detrás de esta operación que garantice el futuro de la planta». Así lo señaló José Hurtado, secretario de Industria de la Federación de Andalucía de CCOO, al tiempo que agregó: «Nos preocupa más que se despida a 19 compañeros sin tener un claro objetivo. Parece ser que esta semana tendremos algún contacto con la empresa, pero la realidad es que 19 trabajadores no están conformes con la forma en que se ha producido el despido y, por otra parte, hay 35 compañeros con una incertidumbre grande. Entre los despedidos había gente bastante formada en el cliente Talgo y, además, no nos consta que se haya hecho la aportación económica al concurso de acreedores».

Otro anuncio realizado, además de los despidos, es que se pondrá en marcha un nuevo ERTE para los 35 trabajadores que se quedarán en activo en la empresa, con el fin de poder iniciar la actividad productora bajo la nueva denominación. «También nos parece increíble que ya se sepa esto sin que haya un plan de futuro. Ya hemos dejado claro que no vamos a firmar ningún cheque en blanco en ese ERTE nuevo, si no viene acompañado de un plan de viabilidad que asegure el futuro de la planta», indicó Hurtado.

Pérdida de tiempo

Por su parte, el secretario general de CCOO-Jaén, Francisco Cantero, manifestó que la intención de su organización es «preocuparse por la situación de los 19 trabajadores despedidos y defenderla jurídicamente» para intentar que tales despidos se declaren nulos o improcedentes. Asimismo, lamentó que «se haya perdido mucho tiempo en cerrar la compra», factor que ha influido en que hayan entrado en escena nuevas empresas con condiciones menos ventajosas, ya que no optaban por el mantenimiento de todos los puestos de trabajo.

Desde el comité de empresa de Aeroepoxy, su presidente, Ramón Rayo, señaló que se mantienen a la espera de que a los 19 compañeros despedidos se les solucionen diferentes trámites relacionados con el abono del finiquito y la documentación para optar al Fondo de Garantía Salarial. «No los vamos a dejar hasta que se solucione esto», dijo.