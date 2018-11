Usuarios de la piscina municipal cubierta denuncian deficiencias Interior de la piscina municipal, en una imagen de archivo. / ENRIQUE Bañistas alertan sobre las filtraciones de agua que se producen al llover, ya que atraviesan el techo junto a los radiadores y caen sobre el vaso JUAN JOSÉ GARCÍA LINARES Domingo, 4 noviembre 2018, 02:26

Malestar entre los usuarios de la piscina municipal cubierta debido a las deficiencias que, según denunciaron, presentan estas instalaciones públicas de la ciudad. Los bañistas alertan sobre las filtraciones de agua que se producen cada vez que llueve en Linares, ya que el techo del edificio sufre goteras por las que se cuela el rastro de las precipitaciones. Una situación que llegan a calificar incluso de «peligrosa», puesto que la piscina cuenta con radiadores para su climatización interior y el agua de lluvia cae junto a dichos aparatos, directamente, sobre el vaso de natación.

«Estamos hablando de unos desperfectos muy serios que pueden hacer peligrar a los bañistas que haya en ese momento en el agua. De hecho, en días de lluvia, la gente valorando si entrar o no a la piscina por las consecuencias que pueden tener si pasa algo. Día que llueve, día que entra agua por toda la cubierta, es vergonzoso», señaló a IDEAL uno de los afectados. Este vecino relató, además, que la situación no es nueva, sino que se viene produciendo desde, al menos, los últimos cuatro años. Por el momento, no se le ha puesto remedio al problema.

Los desperfectos que sufre la cubierta de la piscina municipal linarense fueron trasladados al Ayuntamiento, hace varios meses, a través de una reunión que varios usuarios mantuvieron con el alcalde, Juan Fernández. También se han puesto varias reclamaciones para solicitar el arreglo de las instalaciones, pues se trata de una infraestructura empleada por numerosos vecinos en la ciudad para practicar natación. Así las cosas, los bañistas continúan a la espera de que se tomen medidas.

La piscina cubierta es un servicio público gestionado por la empresa mixta de aguas Linaqua, fruto de la colaboración entre la mencionada compañía y el Consistorio. Su vaso cuenta con unas medidas de 25 por 12,5 metros y seis calles, que se distribuyen en nado lento, rápido y reservas de actividades. La temperatura del agua se encuentra regulada, generalmente, entre 28 y 29 grados. Esta instalación deportiva municipal no es la única que sufre desperfectos relacionados con las goteras, ya que, tras las últimas lluvias caídas, usuarios denunciaro en redes sociales el estado del pabellón cubierto Andalucía, que es también víctima de filtraciones a la pista.