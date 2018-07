UGT-A reclama un Plan de Empleo para Linares y comarca e infraestructuras Francisca Padilla, Andrés Rodríguez, Carmen Castilla y Manuel Salazar en su visita a Macrosad. / IDEAL «Sin infraestructuras los empresarios no vienen», asegura la secretaria general andaluza, que espera un cambio con el nuevo Gobierno MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS JAÉN Jueves, 12 julio 2018, 00:40

«Si no hay infraestructuras los empresarios no vienen ni empresas que son las que generan empleo de calidad». Así de clara se mostró ayer en Jaén capital la secretaria general de UGT en Andalucía, Carmen Castilla, que añadió que la provincia y en especial la comarca de Linares necesita una discriminación positiva para dejar de liderar ránkings negativos, porque la tasa de paro provincial es «insostenible». «O se hace un Plan Integral de Empleo o no llegamos a ningún lado. UGT-A va a seguir presionando al confederal y donde haga falta para que se consiga», añadió reclamando de este modo medidas para paliar las elevadas tasas de paro y que se cumpla el acuerdo del Parlamento andaluz para la reindustrialización de la ciudad minera y su comarca. El secretario provincial, Manuel Salazar, añadió que «el ministro conoce bien la situación de la provincia, conoce la situación de la A-32, que es clave, y ha estado pidiéndola aquí. Esperemos que ahora sea consecuente», subrayó en relación a fondos para realizar la autovía.

Castilla también solicitó al Gobierno que «matice» su propuesta de subida de impuestos para evitar que la patronal «se desmarque» del acuerdo nacional de negociación colectiva alcanzado con los sindicatos argumentando que una mayor carga impositiva es incompatible con subidas salariales.

«El Gobierno debe matizar más para evitar este tipo de confusiones», indicó, al tiempo que advirtió que si no lo hace, lo que está provocado es que la patronal se acoja al dicho de «a río revuelto, ganancia de pescadores» con el objetivo de desmarcarse del acuerdo sobre negociación colectiva.

Se mostró confiada en que el Gobierno «sea contundente» en sus explicaciones y que las declaraciones de los máximos responsables de la CEOE y Cepyme no sean más que «un globo sonda» que no tenga recorrido en la práctica. Castilla recordó la necesidad de llevar a cabo «una reforma profunda» de la Ley General Tributaria, del año 2003, con el objetivo de que «paguen más los que más tienen».

Castilla defendió el acuerdo sobre negociación colectiva rubricado recientemente entre la patronal y los sindicatos porque ha sido fruto de una negociación «dura» y que finalmente ha visto la luz. En este sentido, la responsable de UGT en Andalucía ha apuntado que este acuerdo es «de obligado cumplimiento para las partes firmantes» y «no puede estar al albur de que el Gobierno diga que se va a subir los impuestos». Dicho acuerdo, con vigencia para tres años, recoge un salario mínimo de mil euros y una subida salarial del entorno del tres por ciento, de la que un dos por ciento es fija y el uno por ciento restante se aplicará en función de variables «medibles y contrastables» como productividad o absentismo justificado.

También Castilla ha aprovechado para abogar por la derogación de las dos reformas laborales por haber sido «nefastas». Preguntada por los periodistas aseguró que es «repugnante» el hecho de que se haya utilizado una tarjeta de la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe) para pagar en un club de alterne de Sevilla capital y ha reclamado «máximo respeto al dinero público». Hay que tener «el máximo respeto al dinero público» y añadió que «a ver qué quién se atreve de una vez por todas, qué políticos se a través de una vez por todas a que esos locales desaparezcan de la geografía española».

La dirección de UGT en Andalucía y de Jaén visitaron además las nuevas instalaciones en el parque de Geolit de Macrosad, cooperativa andaluza de educación, cuidados y atención a personas que cuenta en la comunidad autónoma con escuelas infantiles, centros de atención infantil temprana y para mayores.