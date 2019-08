Tres cantaores linarenses logran el pase a las finales del 55º Concurso Nacional de Tarantas Alba Martos Garrido. / ENRIQUE La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento da a conocer el veredicto del jurado calificador de las fases selectivas del certamen flamenco JUAN JOSÉ GARCÍA LINARES Martes, 13 agosto 2019, 00:13

Una vez finalizadas las fases selectivas del 55º Concurso Nacional de Tarantas 'Ciudad de Linares', el jurado calificador de las mismas, integrado por cinco personas de reconocido prestigio en el ámbito flamenco local (José Luis Miñarro, Francisco Martínez Millán, Salvador Fernández, Antonio Padilla y Francisco Soto), procedió a determinar su veredicto sobre qué cantaores lograron el pase a las dos finales del certamen, es decir, la de Cantes de Libre Elección y la de Tarantas.

Tras una ardua deliberación, puesto que el nivel de los casi treinta aspirantes participantes este año fue bastante elevado, los evaluadores establecieron que en la modalidad de Tarantas estarán presentes los concursantes Raúl Cortés Alberto (Villa del Prado, Madrid), Antonio Haya Morales 'El Jaro' (Cañete de las Torres, Córdoba), Antonio José Nieto Fernández (Lucena, Córdoba), Antonio Porcuna Mariscal 'El Veneno' (Adamuz, Córdoba) y los linarenses José López Castro 'El Sevillano' y Belén Vega Rus. En cuanto a la categoría de los Cantes Libres, los aspirantes que medirán sus voces serán Antonio Haya, José López, Antonio José Nieto, Antonio Porcuna, Belén Vega y la también joven cantaora linarense Alba María Martos Garrido. Así las cosas, tres representantes locales tratarán de disputarse los máximos galardones.

«Estamos muy satisfechos con el nivel de los participantes, el jurado no lo ha tenido nada fácil y la verdad es que eso demuestra la categoría de un concurso como el nuestro», señaló concejala de Cultura, Ángeles Isac, quien señala su firme intención de «seguir trabajando para potenciar aún más» el 'Nacional de Linares'. No en vano, tal y como apunta la dirigente municipal, los cambios introducidos este año ya demuestran esa intención. En esa línea, sobresale la unificación de los primeros premios o que no sea el mismo jurado el que se encargue de evaluar en las finales que el que lo hizo durante las previas.

Alfredo Tejada y Maite Martín son los artistas invitados para las dos grandes citas del cante

Programación

Las fases selectivas del Concurso Nacional de Tarantas de Linares se han celebrado a lo largo de cuatro jornadas durante los dos últimos fines de semana, habiendo tenido lugar en el Centro de Interpretación del Paisaje Minero. Los días 'grandes' de la programación serán del 22 al 24 de este mes. Lo primero, el pregón de tarantas (jueves 22, Teatro Cervantes, 21:00 horas), que se recupera este año con la presencia de la reconocida cantaora Carmen Linares; la artista linarense no solo ensalzará con sus palabras el cante por excelencia de esta tierra minera, también rendirá un emotivo y merecido homenaje póstumo al cantaor Gabriel Moreno, recientemente fallecido.

La final de Cantes de Libre Elección está prevista para el viernes 23, a partir de las 20 horas, con unos precios de butaca de 10 euros en el patio y 8 en el anfiteatro. Se contará con la presencia de Alfredo Tejada como artista invitado. Y el sábado 24, a la misma hora, la gran final de Tarantas con similares precios para las localidades; la artista invitada de esa noche será Mayte Martín.

En lo que respecta a los premios para ambas finales, la organización estableció un galardón único de 5.000 euros más estatua del emblemático minero para el ganador de los Cantes Libres, mientras que el primero de Tarantas está dotado con 10.000 euros más la emblemática cabria de plata. Se mantiene intacto el premio para jóvenes cantaores 'Fernando Medina' (800 y 200 euros) y el jurado para ambas citas con el cante estará formado por Rafael Chávez Arcos, Francisco Cabrero Palomares y Antonio Gallegos Montero. Las entradas ya están disponibles en taquilla en el 'Cervantes'.