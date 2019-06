Los trámites para el traslado a 'Peritos' se encuentran detenidos Representantes de la comisión 'protraslado' a Peritos. / ENRIQUE Educación realizará una reestructuración de los proyectos e inversiones pendientes de ejecución por parte de la Junta para decidir qué se acomete JUAN JOSÉ GARCÍA Linares Lunes, 3 junio 2019, 23:54

Sensaciones negativas en el seno de la Plataforma 'Protraslado a Peritos' tras la reciente reunión mantenida entre representantes del colectivo (que aúna a miembros de las comunidades del IES Santa Engracia y la Escuela Oficial de Idiomas Carlota Remfry) y el delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía, Antonio Sutil. El motivo no es otro que la «paralización» que está sufriendo, por el momento, el anhelado proyecto de mudanza de ambos centros formativos a la antigua sede de la Escuela Politécnica Superior, ubicada en la calle Alfonso X El Sabio.

Según explicaron portavoces de la plataforma, el nuevo Gobierno andaluz ha efectuado una serie de cambios en lo que se refiere a los planes de inversión en infraestructuras educativas que había previstos por el anterior Ejecutivo autonómico. Dichas modificaciones se traducen en «un reestudio de las necesidades que tienen los centros en Andalucía, muchas de las cuales están pendientes de ejecutar desde 2006, lo que supone tener que hacer una reestructuración para ver a cuáles se les va a dar prioridad», según indicó José Luis Rodríguez, uno de los representantes del colectivo local.

El anuncio transmitido por el delegado sentó como un jarro de agua fría a los miembros de la plataforma, que se sienten «engañados» por los anteriores dirigentes autonómicos al entender que el proyecto no se encontraba en la fase que debería. «El delegado nos transmite que el convenio entre la Junta y la UJA está firmado y tiene validez porque los términos están correctos para el nuevo equipo de Gobierno, eso al menos es una buena noticia. También es positivo el visto bueno de Patrimonio al inmueble y que jurídicamente no hay impedimentos al proyecto, pero la licitación para la redacción del mismo con las necesidades que hay no está realizada ni está previsto, de momento, que se vaya a hacer», apuntó Rodríguez.

Necesidad urgente

La Plataforma Protraslado entiende que ahora lo que hace falta es que haya «voluntad política» para que el proyecto de la posible mudanza a peritos se incluya en la agenda de la Junta como «necesidad urgente» a nivel provincial desde el punto de vista educativo, de tal manera que se le dé un «trato preferente en ese cribado» que hará la Administración sobre las iniciativas pendientes.

«Por parte del delegado se barajan elementos o factores que pueden darle preponderancia a esta actuación, por ejemplo, que hay tres centros afectados y a otros colectivos que están pendientes de esta obra porque podrían usar estos espacios. Otra acción que juega a favor del traslado es que no hay actuaciones de gran envergadura previstas para Linares a corto plazo, junto con las crisis que está atravesando la ciudad», explicó José Luis Rodríguez.

La plataforma linarense obtuvo de Antonio Sutil el compromiso de ser informados puntualmente, en próximas semanas, de la posición que ocupará el proyecto del traslado a peritos en esa reestructuración que haga la Junta. Asimismo, el colectivo confía en que el proyecto obtenga el respaldo de la Administración y ocupe un lugar privilegiado en la escala o ránking de iniciativas pendientes de ejecución en materia educativa.

«En la reunión nos vimos envueltos en un estado depresivo y la sensación que tuvimos es que se ha jugado con nosotros y nos han mentido mucho en los últimos años. Seguiremos siendo prudentes y respetuosos, pero no vamos a ser permisivos», dijo Alfredo Márquez, otro de los portavoces del colectivo. Por el momento, la plataforma quiere reunirse con los partidos locales.