Sin solución para los empleados de atención telefónica del SAE

Una de las concentraciones de protesta de los trabajadores. / ENRIQUE El servicio se presta desde el Parque Empresarial de Santana y su adjudicación a otra empresa, tras la apertura del proceso de licitación, sigue paralizada JUAN JOSE GARCÍA LINARES Sábado, 3 agosto 2019, 23:50

La plantilla de trabajadores de atención telefónica para las citas previas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) continúan en situación de incertidumbre con respecto a su futura situación laboral. Dicho servicio se presta actualmente desde el Parque Empresarial de Santana y su adjudicación a otra empresa, tras la apertura del correspondiente proceso de licitación, sigue paralizada. Tras el recurso que presentó hace unos meses una de las empresas que optó al concurso, el proceso está ralentizado y, por lo tanto, en el aire. El Grupo Eulen, en principio, se hizo acreedor de esta actividad y pasaría a ser la adjudicataria, pero todo está suspendido por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, órgano jurídico que recibió la causa.

Así las cosas, todo ello se traduce en incertidumbre para los empleados. Y es que mientras no se resuelva el recurso, no se sabrá qué pasa finalmente con ellos. La intención de la firma adjudicataria era trasladarlo a Sevilla, lo que obligaría a estas familias a mudarse o, en el caso de que no quisieran marcharse, tener que renunciar a sus puestos de trabajo. Esa intención de mudarse es algo que siguen rechazando desde sindicatos como UGT, además de la propia plantilla, de ahí el deseo de que todo se resuelva a la mayor brevedad y, en cumplimiento del deseo de los 25 empleados, que no haya cambios de ciudad.

Elvira Ramírez, secretaria de Servicios, Movilidad y Consumo del sindicato UGT-Jaén, lamenta que, de momento, «no se puede hacer nada más hasta que el recurso quede resuelto en tiempo y forma», ya que agosto es mes inhábil. «Confiamos en que para septiembre, después de la paralización general que sufre el país en este mes, se desbloquee la situación y sepamos algo porque la incertidumbre de los trabajadores es elevada, ya que no solo está la opción de tener que irse a Sevilla, pues otras empresas hablaban de Málaga en su oferta», señaló.

Los 25 trabajadores afectados por este posible cambio de ubicación del servicio iniciaron una serie de movilizaciones y el pasado mes de mayo llegaron a desconvocar sus concentraciones frente al Parque de Santana a raíz de que la Junta de Andalucía les mostró su «compromiso» de buscarle una «solución al problema».