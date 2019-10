Aportaciones a golpe de 'clic' para contribuir con el Comedor Social José María Villén, María del Carmen Fernández y Raúl Caro. / ENRIQUE Cáritas es objeto de una campaña de crowfunding impulsada dentro del ecosistema 'Emprende en Linares' con el fin de recaudar recursos online JUAN JOSÉ GARCÍA Linares Martes, 1 octubre 2019, 01:43

linares. La plataforma de financiación del ecosistema 'Emprende en Linares' ha impulsado una campaña de 'crowfunding' social, es decir, microfinanciación a través de Internet, con el firme propósito de ayudar económicamente al Comedor Social de Cáritas. El principal objetivo de esta iniciativa es conseguir una suma de casi 6.000 euros para asegurar la no interrupción de este servicio de ayuda alimenticia que la ONG presta a personas sin recursos. No en vano, la situación financiera del comedor de San Agustín no es la mejor, de ahí la intención de la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de contribuir con la causa.

«Esta campaña va a permanecer abierta durante dos meses y con ella queremos hacer ver a la ciudadanía que entre todos podemos solucionar los problemas. En este caso, Cáritas y su comedor social necesitan el compromiso de la población con esta bonita iniciativa que queremos testar y evaluar para comprobar el nivel de respuesta de la gente. Con esto también queremos hacer ver que nuestra herramienta de financiación no solo permite el desarrollo de proyectos empresariales sino que también tiene un componente social», señaló el alcalde de Linares, Raúl Caro.

En esa línea, el vicepresidente de la Cámara de Comercio, José María Villén, destacó el «ejercicio de humanidad» de esta acción, ya que son numerosas las familias que se benefician día a día de los servicios altruistas que se prestan desde el Comedor Social de San Agustín. «Pretendemos colaborar con el sostenimiento de este generoso servicio social a través de varias aportaciones desde 6 euros en adelante porque, de conseguir el objetivo, se reunirá parte del presupuesto anual que necesita el comedor para su mantenimiento», detalló.

Así las cosas, a través de la web emprendeenlinares.es es posible realizar donaciones económicas en varias escalas: 6, 30, 80 y 250 euros. La colaboración que se preste podrá deducirse en el impuesto sobre la Renta o en el de Sociedades. Desde Cáritas, su presidenta en Linares, María del Carmen Fernández, valoró el apoyo recibido desde la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento por este proyecto y detalló que el presupuesto anual necesario para costear el funcionamiento del comedor es de unos 22.000 euros.

«Aún no tenemos noticias de los 14.000 euros de subvención de la Junta de Andalucía, de ahí que solicitemos colaboración para seguir prestando nuestro servicio a las 130 personas diarias que atendemos para comidas y cenas, junto con los casi 40 transeúntes que llegarán para las campañas de la aceituna o las personas sin hogar. Lo que está claro es que haremos lo necesario para no tener que cerrar, por muy mal que estemos», señaló Fernández.