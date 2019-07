«Es significativa la pasión que he puesto» Adrián Sánchez-Bermejo a las puertas del centro educativo que dirige desde 1992. / ENRIQUE Adrián Sánchez-Bermejo Perea, director del Ceper 'Paulo Freire' | El máximo responsable de la popularmente conocida como escuela de adultos, se jubila después de haber pasado más de media vida en ella JÉSSICA SOTO LINARES. Lunes, 8 julio 2019, 21:14

A partir de septiembre, se va a hacer muy raro no ver a Adrián Sánchez-Bermejo por los pasillos del Centro Público de Educación de Personas Adultas Paulo Freire. Este linarense se adopción, natural de la Estación Linares-Baeza, llegó a la conocida como escuela de adultos en 1988 siendo profesor. Después pasó a ser jefe de estudios y en 1992 ascendió hasta director. Su pasión, término que repite en varias ocasiones, y sus valores cristianos, los ha llevado siempre a gala para ejercer su labor educativa. Junto a su equipo directivo, ha conseguido que el centro se reinvente, que sea reconocido a nivel nacional por los personajes ilustres que lo han visitado y los premios que se le han concedido. Ahora comienza una nueva etapa para él, pero siempre con el 'Paulo Freire' en su corazón.

-¿Qué sentimientos le mueven cuando está próxima su jubilación y dejará de dirigir este centro?

-Siento la satisfacción de un deber cumplido y te voy a explicar por qué. Soy cristiano y los cristianos todos los domingos pedimos perdón de nuestros pecados y reconocemos las carencias del ser humano. Un eje vertebral que he tenido en la dirección del centro es intentar estar al servicio de las personas, de la comunidad educativa: de mis alumnos y de los profesores. Y ese eje me ha hecho ser mejor persona y mejor director porque me ha centrado en los intereses de los alumnos.

-¿Qué recuerdos se le vienen a la cabeza, si es posible solo rescatar algunos de su dilatada trayectoria?

-Uno de ellos, que además fue una de las cosas más duras que tuvimos, fue cuando nos quitaron el Graduado Escolar. Es decir, el centro dejó de impartirlo. Pero hay una figura muy importante en mi vida profesional que es Pepe Graus, que es ex coordinador provincial de Adultos y en aquel momento era el coordinador provincial y nos echó una mano para que fuéramos tribunal en Linares para dar el Graduado Escolar por la prueba libre y nos ayudó también con la nueva normativa que posibilitó que diéramos Inglés, informática, acceso a ciclos formativos, acceso a la Universidad... Es decir, convertir un centro que era de adultos (solo mujeres y Graduado Esccolar) en un centro de Educación Permanente y cercano al estilo europeo.

-¿Qué centro educativo encontró cuando llegó en el año 1988 y cómo cree que lo deja?

-Yo llegué en el año 88 pero hubo tres directores antes. Yo llevo ya mucho tiempo con un equipo directivo y con un grupo de grado excelente y hemos creado un centro. La sensación que yo tengo es que hemos creado un centro distinto al que me encontré. Cuando yo vine, solo había alfabetización y Graduado Escolar. Hoy tenemos muchas cosas más. La sensación es de haber creado un centro de este tiempo y partiendo de la gran labor que hicieron antes los distintos compañeros. Antes de ser director, tuve la suerte de estar tres cursos en las barriadas alfabetizando. Eran en la Esperanza y la Zarzuela. De hecho, les tengo un cariño muy especial a ese alumnado porque realmente mi vida profesional empezó allí. Después fue jefe de estudios y director.

-El Ceper 'Paulo Freire' se concibió como un centro que ofrecía la posibilidad de que aprendieran la enseñanza básica a adultos que no habían podido ir al colegio en su niñez, aunque con los años se tuvo que reinventar porque afortunadamente la cifra de personas con estas carencias educativas disminuyó, ¿no es así?

-Correcto. Se había pensado para suplir una carencia educativa. Personas que no sabían leer ni escribir, era muy importante esa labor, y también para gente que no tenía ningún título básico y le era imprescindible para acceder al mundo laboral, pero luego se ha ido abriendo esas posibilidades educativas. También es muy importante decir que somos el primer centro de Educación Permanente de Andalucía que somos Comunidad de Aprendizaje. Esto significa que no solo es el profesorado el que enseña. Aquí tenemos diez o doce personas voluntarias, además de otras diez o doce que nos ayudan en clase y hemos montado esa comunidad de aprendizaje. Hay que reconocer la labor de José Castillo, que era un profesor del centro, que nos ayudó y nos abrió esa puerta para conseguir ser comunidad de aprendizaje. Nosotros sin perder un pilar básico que es ayudar a esas personas a alfabetizarse y a mejorar su nivel lector, el centro se ha ido reinventando y nos hemos ido acercando a otras zonas de población y a otras necesidades. Colaboramos con la Escuela Oficial de Idiomas acogiendo clases por las mañanas y por las tardes. Otro ejemplo es la Informática, que empezamos por lo básico, y ya tenemos tres niveles. Ahí quiero mencionar a Paco Galera porque gracias a él nos adelantamos a la normativa porque sabíamos que iba a venir la informática a los centros y este profesor fue el primero. También estamos dando otro curso que es muy interesante sobre el patrimonio cultural artístico andaluz a través de los propios ordenadores y quiero destacar ahí la labor de Mónica Criado, que es la profesora que inicia ese proceso.

-Antes se refería al voluntariado pero... ¿Qué papel ha jugado y juega en el centro?

-Uno muy importante. Antes ya había voluntariado en el centro, pero nosotros vimos que era una cuestión fundamental en el centro antes de ser comunidad de aprendizaje. De hecho, nosotros tenemos monitores desde hace muchos años y hemos potenciado esto. Son personas que vienen al centro a enseñar a otras personas de forma altruista y para mí es una de las cosas más importantes del centro y enriquece la labor educativa.

-¿Qué legado, como director y profesor, cree que deja en el centro?

-El tesón y el dedicarme plenamente a la enseñanza porque prácticamnete mi vida profesional ha girado sobre este centro. Viendo la despedida que me han hecho los compañeros y el alumnado, creo que es significativa la pasión que he puesto en el trabajo, aunque eso lo tienen que decir los compañeros. También he intentado que todo el profesorado se sienta partícipe del proyecto. He puesto toda la pasión que he podido y con el eje vertebral que es el estar al servicio del alumnado. Cuando he estado más desorientado, me ha centrado el interés de los alumnos y dar un servicio público. También atendemos a Jabalquinto, Torreblascopedro y Guarromán.

-¿Hacia dónde se debe dirigir la educación de adultos en una ciudad como Linares?

-Sería lo que es consolidar un centro de educación permanente y dar pasos en ese sentido que ya estamos creando. Porque mantenerlo y fortalecerlo y dotarlo de trabajo y pasión, no tengo duda de que le van a dedicar mis compañeros y compañeras. Quiero destacar el apoyo de nuestro ayuntamiento. Firmamos con el Ayuntamiento de Linares un convenio hace ya más de veinte años y este es una pieza clave. Si este centro está donde está, el ayuntamiento se tiene que sentir partícipe de esa realidad. Además, con la unidad de todos los grupos políticos.