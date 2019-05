Satisfacción vecinal en Linares por el avance a buen ritmo de las obras en los diferentes barrios Dos operarios trabajan en la construcción de nuevo acerado. / ENRIQUE Operarios de los planes de Empleo de la Junta de Andalucía continúan con las mejoras programadas en varias zonas urbanas con los fondos EDUSI JUAN JOSÉ GARCÍA Jueves, 23 mayo 2019, 01:07

Satisfacción en el seno de la Federación de Asociaciones de Vecinos Himilce por el buen ritmo con el que se están ejecutando todos los trabajos de mejora iniciados en los diferentes barrios de la ciudad, gracias a la presente convocatoria de los fondos EDUSI. Unos recursos económicos que están permitiendo acometer arreglos de diversa consideración tanto en calles y plazas del casco urbano como en las sedes de los colectivos vecinales. No en vano, el grueso de las intervenciones pertenecientes a la fase de la 'obra civil' avanza con paso firme por varios puntos de Linares.

Una de las zonas donde hay trabajando operarios municipales y de los planes de Empleo es en la barriada de La Vega de Santa María. Allí resultaba preciso, según el proyecto presentado al Ayuntamiento, acometer reparaciones en la red de canalizaciones de agua, ya que el mal estado en el que se encontraba la red provocada constantes roturas y problemas, según explicó el presidente de la Federación Himilce, Juan José Reca. Además de la instalación de tuberías nuevas, también se está realizando la instalación de nuevos acerados y mejoras en los jardines.

«Ahora mismo de lo que se planteó con el plan EDUSI se sigue trabajando, se están haciendo cosas y por el momento no tenemos quejas importantes en el sentido de que, al menos, los compromisos que había se están cumpliendo. Podemos hablar, por tanto, de cierta satisfacción porque no se ha parado el trabajo pese al contexto electoral. Estamos pendientes por si todo se va realizando conforme a los proyectos presentados al Ayuntamiento y, aunque cambiara el Gobierno a partir del domingo, no debería suponer ningún problema porque se trata de obras que están presupuestadas, licitadas y, en algunos casos, hasta con periodo de finalización ya definido», manifestó Reca.

Acerados y jardines

Las intervenciones en los acerados y en los jardines públicos son las más comunes en las diferentes zonas de Linares sobre las que se está actuando por parte de los operarios. De hecho, tras haberse ejecutado intervenciones de envergadura en las barriadas de Santa Ana y Los Ríos, se continúa ahora en la zona popularmente conocida como 'los quesitos' y algunas de las calles aledañas a la Avenida Valenzuela, donde hay viviendas unifamiliares adosadas.

En esa línea, también se están ejecutando con los planes de empleo autonómicos varias mejoras en ambos acerados de la calle Huerta de las Eras, dotando esa zona de mayor accesibilidad y amplitud para los peatones y usuarios del Conservatorio Profesional de Música 'Andrés Segovia'. En la parte de Casillas de Prieto también hay operarios arreglando acerados y, de otro lado, se están realizando en varias calles de la ciudad una serie de 'parcheos' de asfalto en aquellas calzadas cuyo firme se encuentra en peor estado.

«Con respecto al asfaltado, está previsto que se intervenga en la Avenida de Andalucía y en Pintor Madrazo, ya que esa parte está mal», dijo Reca. Según la previsión municipal, precisamente en lo que al asfaltado de calles se refiere, es que la licitación del plan provincial de la Diputación salga en los próximos días, de tal manera que se podrá adjudicar el contrato del servicio, presupuestado en 100.000 euros, para arreglar las vías que peor están. Otro punto importante es el arreglo de la sede social de Arrayanes con material cedido por el Ayuntamiento.