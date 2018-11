Satisfacción del sector ferroviario por el tren de Granada a Madrid Miembros de la plataforma pro-ferrocarril, en Linares-Baeza. / ENRIQUE La Plataforma en Defensa del Ferrocarril en Jaén considera necesario que se establezca una política de precios asequible para garantizar los servicios JUAN JOSÉ GARCÍA LINARES Martes, 27 noviembre 2018, 00:03

Satisfacción generalizada entre el sector ferroviario provincial por la puesta en servicio, en la mañana de ayer, del Talgo Granada-Madrid con una única parada intermedia para viajeros en Linares-Baeza. En torno a una treintena de usuarios se subieron al tren en el andén de la emblemática estación de ferrocarril linarense. Lo hicieron a eso de las 9:42, en el trayecto de ida desde la ciudad nazarí hasta la capital de España. Pero varios minutos antes de esa hora, algunos representantes de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril en Jaén aguardaban la llegada del convoy para celebrar una concentración simbólica con el fin de pedir mejoras en el transporte convencional por vía férrea.

Así, el presidente del colectivo, Luis Marín, reiteró la «necesidad de vertebrar el territorio a través de un medio público y social como el tren, pero eso sí, sumando y uniendo para no dejar abandonados a pueblos y provincias como esta». «Hay que tener paciencia hasta que vuelva a darse una recuperación de los viajeros del ferrocarril. No olvidemos que esta estación ha perdido muchos servicios y para recuperarlos es preciso que se tomen medidas como controlar la política de precios. Esto hace mucho daño y aquí entra el Ministerio de Fomento. No puede haber tantos altibajos y diferencias entre, por ejemplo, los autobuses y el tren porque, si no, se da una competencia desleal que propicia la desviación del tráfico a otros sitios en detrimento del tren», dijo Marín.

La Plataforma jienense considera que las administraciones deben dejar atrás la «sinrazón de la Alta Velocidad», ya que supone «un error que España no se puede permitir». «El ferrocarril convencional debe anteponerse a esa planificación del PP de que toda la red ferroviaria nacional pasase a Alta Velocidad. El quitar trenes convencionales solo se hace para justificar estos servicios, por eso hay que reflexionar sobre cuáles son las necesidades reales de transporte y apostar por ellas», manifestó su presidente.

«Compromiso cumplido»

En relación a la puesta en servicio del Talgo Granada-Madrid, el secretario general del PSOE de Linares, Daniel Campos, calificó esta reposición ferroviaria como un «compromiso cumplido» del Gobierno de Pedro Sánchez, algo que se produce, según el socialista, «después de siete años de infamia con el PP». Al mismo tiempo, Campos indicó que el PSOE «no se va a conformar ni se va a quedar parado porque esta medida es solo la primera de lo que tiene que ser un cambio de rumbo en la política ferroviaria del Estado respecto a la provincia de Jaén y a Linares-Baeza».

«El PP nos quiso expulsar del mapa ferroviario nacional. Por eso eliminó servicios ferroviarios en Linares-Baeza, perdimos 20.000 viajeros en esta estación, paralizó la conexión de altas prestaciones con Madrid y ninguneó el Corredor Central. Ahora tenemos que seguir trabajando para revertir esta situación», indicó el líder de los socialistas locales, quien agregó: «Vamos a seguir trabajando con ADIF, con Renfe y con los sindicatos para recuperar el protagonismo que Linares-Baeza siempre tuvo. Instamos a los demás partidos a que abandonen el catastrofismo y se sumen a este trabajo útil por Linares».

«Chapuza continua»

Desde Adelante Andalucía aseguraron que el Talgo Granada-Madrid, con parada en Linares-Baeza, consolida la «chapuza continua que se hace con Andalucía» en materia ferroviaria, ya que el convoy «se pone en marcha con una máquina de gasoil y está compuesto por coches retirados de la línea de Extremadura por su estado de deterioro».