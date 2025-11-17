Santana Pickup T1+, el coche que competirá en el Dakar 2026
Lucirá el eslogan 'Linares ha vuelto', simbolizando el regreso del potencial industrial de la automoción a la ciudad minera
C. C.
Linares
Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:22
Puesta de largo del Santana Racing Team y su nuevo vehículo de competición, Santana Pickup T1+, ante los medios de comunicación, patrocinadores y socios estratégicos. ... En la presentación, que ha tenido lugar en Nasser Racing Camp (Barcelona), han participado Jesús Calleja, que será piloto oficial del equipo, junto a su copiloto, Edu Blanco, CEO y cofundador de Santana Motors, así como el teniente de alcalde de Linares, Raúl Caro-Accino.
«El evento ha tenido como objetivo consolidar el posicionamiento de Santana Motors como marca europea de referencia en el Dakar 2026, mostrando su capacidad técnica, su espíritu aventurero y el regreso histórico a la competición», ha dicho Caro-Accino.
«Para Linares significa el regreso de la marca Santana y que volvamos a ver salir vehículos por la puerta principal del Parque Científico Tecnológico del Transporte Santana, una vez que la fábrica esté a pleno rendimiento el próximo año 2026. Sin duda, es una gran noticia para esta ciudad», ha añadido.
El edil ha valorado la política que está llevando a cabo el equipo de gobierno actual del Ayuntamiento para diversificar el citado parque. En esa línea, Raúl Caro-Accino ha destacado también «el posicionamiento del sector de la automoción en Linares y en Andalucía, con el hecho de que vuelvan a producirse vehículos, con unas perspectivas muy positivas de cara al futuro».
«El Ayuntamiento patrocina este vehículo que va a correr el Dakar, llevando la marca 'Linares ha vuelto' por todo el mundo durante las casi dos semanas que dure la competición. Seguimos posicionando a Linares como un sitio donde invertir y una ciudad industrial que ha vuelto, y destacar también la apuesta que hacen otros agentes socioeconómicos, como la Cámara de Comercio, Cetemet, la empresa MLC o Caja Rural, que también son patrocinadores del vehículo», ha afirmado Caro-Accino.
