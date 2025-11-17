Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Presentación del coche Santana Pickup T1+. Ideal

Santana Pickup T1+, el coche que competirá en el Dakar 2026

Lucirá el eslogan 'Linares ha vuelto', simbolizando el regreso del potencial industrial de la automoción a la ciudad minera

C. C.

Linares

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:22

Comenta

Puesta de largo del Santana Racing Team y su nuevo vehículo de competición, Santana Pickup T1+, ante los medios de comunicación, patrocinadores y socios estratégicos. ... En la presentación, que ha tenido lugar en Nasser Racing Camp (Barcelona), han participado Jesús Calleja, que será piloto oficial del equipo, junto a su copiloto, Edu Blanco, CEO y cofundador de Santana Motors, así como el teniente de alcalde de Linares, Raúl Caro-Accino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Con singularidad y sin fondo de nivelación, la propuesta del nuevo sistema de financiación preocupa a la Junta
  2. 2 Siempre igual
  3. 3 El periodo para abrir los albergues de temporeros comienza este lunes
  4. 4 El polígono industrial Ave María se dispone a su modernización
  5. 5 Cerca de 70 escolares de Escañuela disfrutarán esta semana de algunos de los productos de Degusta Jaén
  6. 6 Un minuto de silencio en Jaén por las víctimas de accidentes de tráfico
  7. 7 Un hito para homenajear el 600 aniversario de la llegada del Pueblo Gitano a Jaén
  8. 8 Privación de libertad para dos varones como autores de 12 robos en establecimientos de Jaén
  9. 9 Comienza este lunes el juicio por la estafa inmobiliaria en La Carolina
  10. 10 Privación de libertad para dos varones como autores de 12 robos en establecimientos de Jaén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Santana Pickup T1+, el coche que competirá en el Dakar 2026

Santana Pickup T1+, el coche que competirá en el Dakar 2026