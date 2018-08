Salida en bloque en el PSOE linarense Seis de los ocho concejales del grupo municipal socialista, en la convocatoria de prensa ofrecida para informar de su renuncia. / ENRIQUE El grupo de concejales renuncia a todas sus delegaciones de Gobierno en el Ayuntamiento. Los ediles socialistas apelan al «diálogo» con el resto de fuerzas de la Corporación para que apoyen la moción de censura contra el alcalde JUAN JOSÉ GARCÍA LINARES. Miércoles, 15 agosto 2018, 01:46

Nuevo capítulo en la crisis interna que atraviesa el PSOE en la ciudad de Linares. Tras la expulsión definitiva del alcalde, Juan Fernández, como militante del partido, y en vista de que el regidor se niega a dimitir de su cargo público al frente del Ayuntamiento, el grupo municipal socialista optó por renunciar a todas sus respectivas delegaciones de Gobierno en el Consistorio linarense. Una decisión «muy dura», según palabras del edil Luis Moya, que fue anunciada en una rueda de prensa en la que estuvieron presentes seis de los ocho representantes del puño y la rosa que ya quedan en la Administración local.

«Una vez que el hasta ahora alcalde socialista ya no es miembro del PSOE, por coherencia, los concejales del grupo entregan sus delegaciones. Sabemos la repercusión personal y a nivel de partido que esto va a ocasionar, pero es una decisión que se debía de tomar y esperamos que la ciudadanía la comprenda», explicó Moya, a quien el propio alcalde ya le había retirado hace unos meses, al igual que hizo con la concejal Pilar Parra, sus delegaciones por «falta de confianza».

Expulsión del grupo

Así las cosas, además de la salida en bloque del PSOE de las diferentes áreas de responsabilidad municipal, los concejales socialistas también presentaron, en el registro del Ayuntamiento, un escrito para expulsar del grupo municipal al propio Juan Fernández y a Joaquín Robles, edil afín al alcalde linarense. En el caso del regidor, está claro que es consecuencia de la resolución de la Ejecutiva Federal del PSOE para expulsarlo de sus filas por «faltas muy graves». En cuanto a la situación de Robles, el hecho de apartarlo de la 'bancada' socialista responde al «sistemático desacato de los acuerdos adoptados por el grupo de concejales», según palabras de la portavoz y vicepresidenta primera de la Diputación de Jaén, Pilar Parra.

En este punto, el PSOE mantiene en pie la moción de censura que presentó ante notario para apartar a Juan Fernández de la Alcaldía de Linares. El partido considera que las siglas prevalecen y el bastón de mando le corresponde. Es por ello que la formación apela al «diálogo» con el resto de fuerzas de la Corporación Municipal para que den su apoyo a la iniciativa, pero parece que esa opción se complica por la actitud reacia de la oposición y, además, por el elevado número de concejales no adscritos que ya de por sí tiene el Consistorio. «Algunos grupos ya se han definido, aunque les pido que reflexionen porque hay tiempo para hablar y dialogar. Un cargo público al que su partido acusa de falta de honradez no puede ser alcalde de Linares. Lo que hemos expulsado del partido, no lo queremos para el Ayuntamiento», dijo Parra.

Por tanto, según la portavoz socialista, la negociación para la moción de censura (que contempla a la hasta ayer concejal de Cultura y Festejos, Macarena García, como candidata para sustituir a Juan Fernández) estará basada «en el diálogo y en hojas de blanco» con vistas a los meses que aún restan hasta las próximas elecciones municipales. Y es que, según el PSOE, su principal objetivo para lo que queda de mandato es «estabilizar el Ayuntamiento y recobrar el diálogo institucional». «Ha surgido un problema y hemos traído la solución. Abrimos la puerta para que haya una alternativa que no afecte a la gobernabilidad y sirva para oxigenar la vida política en el Ayuntamiento», indicó Parra.

Apoyos en notaría

La portavoz municipal socialista detalló que, si la moción recibe en notaría los apoyos suficientes, entonces se registraría en el Ayuntamiento y habría un plazo de 12 días para la convocatoria de un pleno extraordinario en el que votarla. En esa línea, Pilar Parra considera que la forma de actuar de su partido con respecto a Juan Fernández sigue las directrices de su formación a nivel nacional. «El precio que está pagando el PSOE de Linares es muy caro. Lo fácil sería haberse apartado, pero no. Aquí tenemos un mandato y un Código Ético que nos obliga a actuar, cueste lo que cueste. Como dice Pedro Sánchez, cuando hay una manzana podrida en el cesto, hay que apartarla», justificó la edil.

En su intervención, Parra lanzó varias críticas al alcalde de Linares y se cuestionó si los 1.700 euros que Juan Fernández «se llevaba mensualmente de la caja del partido están declarados a Hacienda». En caso de no ser así, «el dinero limpio del partido se habrá convertido en dinero negro y, por tanto, la estafa será no solo al partido, sino a toda la gente de Linares que religiosamente paga sus impuestos», advirtió. La portavoz socialista lanzó otra incógnita referente a los ingresos económicos del regidor no adscrito: «Si el sueldo del alcalde se corresponde con el de un vicepresidente de Diputación; si las cifras de dietas, kilometrajes y protocolo han sido muy abultadas, tal y como sospechamos y haremos público cuando tengamos los datos; y si además cobraba 1.700 euros del partido, ¿cuál era el sueldo del señor Fernández? Nos vamos a tener que llevar las manos a la cabeza cuando sepamos que gana más que un senador, claro ejemplo de por qué no quiere dejar el sillón de la Alcaldía. Sus ingresos son opacos», reprochó.

«Morir matando»

Pilar Parra no dudó en decir que Juan Fernández «quiere morir matando» y solo «busca culpables de sus errores y fracasos políticos», para lo que «levanta muros, rompe la interlocución con las instituciones y además denigra, ofende e insulta a aquellas administraciones que trabajan por Linares». En este sentido, la también vicepresidenta primera de la Diputación de Jaén defendió la gestión realizada por la Administración Provincial para ayudar a la ciudad. De otro lado, y a nivel de partido, Parra culpó a Fernández (ex secretario general del PSOE de Linares en sustitución de Daniel Campos) de la pérdida de afiliados y de votos sufrida en los últimos años. «El PSOE pasó de 800 militantes a 183, a lo que hay que sumar que ha perdido 5.500 votos desde 2003. Ese método de insultos, descalificaciones y patadas en la puerta de los despachos no sirve. Y si se hubiera presentado a las primarias para ser candidato a la Alcaldía, habría perdido por goleada», agregó.

Pilar Parra indicó que, durante los últimos meses, tanto la nueva Ejecutiva el PSOE local como el grupo de concejales mantuvieron una actitud de prudencia y silencio, siendo además «muy duro» trabajar en el día a día de la gestión municipal. Pero con la llegada de la resolución del expediente de expulsión, el partido «ha quitado la máscara al personaje». «Hemos encontrado que el salvapatrias era un villano. Quiere ser la víctima de una película llamada 'La conspiración' y que yo sea la mala. Pues no. Juan Fernández es el protagonista de una película llamada 'La gran estafa', ironizó.

La concejal socialista tildó al alcalde de «dañino» y le reprochó que este hablara de Macarena García, en una reciente entrevista publicada por ABC, en un tono «machista». Sobre las acusaciones directas de Fernández a Parra en materia de la contabilidad del PSOE, la edil subrayó que en la resolución «queda muy claro» que se le «exime de toda responsabilidad». «Es verdad que dentro de las cuentas había una en la que yo tenía firma, pero era para el pago a proveedores», sentenció.