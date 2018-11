Un rotundo 'no' a la violencia Minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia machista, durante el pleno del 25-N. / ENRIQUE Emotiva sesión plenaria para conmemorar el día 25 de noviembre, luchar contra el maltrato y recordar a las víctimas mortales de esta lacra JUAN JOSÉ GARCÍA LINARES Martes, 27 noviembre 2018, 01:07

El salón de plenos de la Estación de Madrid registró un lleno absoluto de público para decirle un rotundo 'no' a la violencia contra las mujeres. La lacra social del maltrato recibió el rechazo unánime de la sociedad linarense a través de sus representantes políticos en la Corporación Municipal del Ayuntamiento de la ciudad. Un año más, todos los partidos y concejales participaron en el acto conmemorativo del 25 de noviembre, una jornada a la que también se sumaron jóvenes de diferentes centros educativos locales, asociaciones, colectivos y entidades de muy diversa índole. En definitiva, vecinos de todas las edades no quisieron dejar pasar la oportunidad de reclamar más ayuda y protección para las víctimas, así como solicitar medidas para garantizar una sociedad igualitaria.

«La violencia hacia las mujeres no conoce barreras de edad, religión, sexo o cultura. El entorno pasa por alto las señales y muchas víctimas no denuncian por vergüenza, culpa, desconocimiento o miedo. Los organismos públicos siguen, en cierto modo, culpabilizando a las víctimas, por eso hay que actuar desde abajo, educar en el entorno familiar y escolar para no vivir ni recrear la violencia. Hay que eliminar patrones y estereotipos machistas y necesitamos hombres que luchen a nuestro lado por una sociedad igual», dijo la edil de Igualdad, Juana Cruz.

A través del manifiesto leído por la concejala, el Ayuntamiento de Linares mostró su compromiso «para garantizar políticas que defiendan los derechos de las mujer y los menores y conseguir una sociedad libre de miedo». «Condenamos de manera absoluta las agresiones y los asesinatos. Nos ponemos al lado de quienes reclaman protección y asesoramiento y exigimos que se cumplan las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la violencia de género», agregó Cruz.

Durante el acto institucional por el 25-N se vivieron momentos muy emotivos, ya que se recordó el caso de Fany, la linarense agredida el pasado mes de julio por su marido, así como a Elena Martelo y Ángela Córdoba, dos vecinas de la ciudad asesinadas por sus respectivas parejas hace varios años. También se homenajeó, de manera simbólica, a las 51 mujeres fallecidas en España por violencia machista en lo que va de año. La jornada se completó con una lectura de frases, una 'performance' y una marcha contra el maltrato.