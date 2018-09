El PSOE exige por escrito a Juan Fernández que devuelva todo el dinero «sustraído» Estado actual de la sede del PSOE, inmersa en una reforma. / ENRIQUE El alcalde insiste en que seguirá su batalla judicial contra su expartido y tilda de «casual» un reciente robo sufrido en la sede de la formación JUAN JOSÉ GARCÍA Linares Sábado, 8 septiembre 2018, 00:11

La controversia entre el PSOE y el alcalde de la ciudad, Juan Fernández, no cesa. Más bien, al contrario. La formación política envió, recientemente, al regidor un documento por el cual se le exige que devuelva al partido todo el dinero presuntamente «sustraído» por Fernández desde el año 2013, cuando por entonces era todavía secretario general, hasta que se produjo su salida de dicho cargo orgánico tras el cambio de la Ejecutiva local.

El actual líder de los socialistas linarenses, Daniel Campos, confirmó el citado envío de una misiva y aseguró que la denuncia judicial contra el alcalde no adscrito seguirá adelante. «Efectivamente, se le envió un burofax para que devolviese el dinero, pero independientemente de que lo haga o no, la denuncia va para adelante», apuntó el secretario general del PSOE y candidato a la Alcaldía de la ciudad para las próximas elecciones municipales.

Por su parte, el alcalde confirmó la recepción de dicha carta, «que no firma nadie», según sus palabras, en la que su antiguo partido le reclama que reintegre el dinero del que presuntamente se apropió (1.700 euros mensuales desde el ejercicio 2013 que, según el PSOE, Juan Fernández se llevó, pero que el propio alcalde mantiene que se trata de una asignación propuesta por Pilar Parra y de la que toda la Ejecutiva de entonces era conocedora).

«Dicen que devolvamos las cantidades sustraídas, pero si eso lo han denunciado a Hacienda están reconociendo que nos lo han pagado. ¿En qué quedamos? Se contradicen. Nosotros podemos demostrar que se nos ha pagado por decisión colegiada. Con las firmas que tienen, nosotros no hemos sustraído nada y ahí están los datos bancarios. Por eso decimos que esto solamente se dirime en el juzgado, es la única manera que hurguen y busquen la verdad», señaló Juan Fernández, quien agregó: «Lo que no saben es cómo salir de este atolladero porque han mentido con un embuste muy gordo a toda la ciudadanía para hacer daño a dos personas, a mí especialmente. La única vía para que todo esto se demuestre es la judicial y lo que no pueden hacer es distorsionar la verdad con más destinos».

El alcalde justificó la querella criminal interpuesta contra Francisco Reyes, Pilar Parra y Daniel Campos por «manipular y mancillar el honor de las personas». Además, en referencia al exsecretario de Organización socialista, Juan Sánchez, que también fue expedientado por el PSOE y acusado de apropiarse presuntamente de 600 euros mensuales, Juan Fernández dijo que personas del partido han intentado un acercamiento con él para tratar de que deje solo al regidor: «Claro que han intentado dividirnos, diciéndole que lo suyo podían obviarlo para poder ir a por este (se alude a sí mismo en tercera persona). Todo se sabrá en su momento y quiénes son las personas que lo han hecho».

En esa línea, Fernández no cesará en su empeño de llevar a los tribunales a cuantos socialistas sean necesarios para, según sus palabras, demostrar que «de toda esta manada se descubran las confabulaciones y su manera tan deshonesta de actuar». En el asunto económico, el alcalde asegura que es necesario «aclarar todo aquello que no posible aclararlo en el mentidero político y que es fruto de una trama».

Robo en la sede socialista

Si ya de por sí la situación es complicada para el PSOE, al partido se le suma un nuevo revés: el reciente robo en su sede, que actualmente se encuentra en reformas. Daniel Campos confirmó que ya se interpuso la correspondiente denuncia por la sustracción de una televisión, un proyector y material de construcción. Sobre este asunto ironizó Juan Fernández: «Es casual que se produzca un robo en la sede del PSOE; ahí lo dejo. Esto parecía una novela, pero en realidad es una película».