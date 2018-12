«Se ha predicado mucho en la religiosidad y muy poco en el compromiso político-social» Tomás Rivas junto a la estatua del minero, un gremio que reivindicó sus derechos laborales en Linares. :: enrique Este linarense de adopción lleva décadas vinculado al movimiento obrero en Linares y denunciando la siniestralidad laboral Tomás Rivas Ayuso Sacerdote JÉSSICA SOTO LINARES. Domingo, 2 diciembre 2018, 01:46

Tomás Rivas es natural de Jaén capital, pero linarense de adopción y hasta hace un mes, aproximadamente, oficiaba misa en la parroquia San Juan de Ávila en la ciudad minera. Desde hace décadas está ligado el movimiento obrero, lo que le ha granjeado enemistades dentro de la Iglesia. Ha ejercido el sacerdocio en varios municipios de la provincia, en Sevilla, Córdoba y Algeciras (Cádiz). En este último entabló amistad con José Chamizo. Es licenciado en Bellas Artes y también estudió fotografía. Ahora aprovecha su perfil en la red social Facebook para hacer denuncia social y recordar el mensaje que trasmitió Jesús.

-Su vida no ha sido fácil precisamente por posicionarse al lado de los trabajadores y reivindicar sus derechos. ¿Qué le ocurrió cuando oficiaba una misa tras la muerte de Carrero Blanco?

-Cuando asesinaron a Carrero Blanco, los gobernadores civiles encargaron a los alcaldes de toda España que en las parroquias se tenía que oficiar una misa en su memoria. A mí me quisieron echar porque en la homilía dije que estaba muy mal que hubieran matado a este señor, pero que también estaba muy mal todos los que había matado él y di datos. Dije esto en Santiago de Calatrava y en Higuera de Calatrava, que eran los dos municipios donde daba misa por aquel entonces. Cuando pasó esto me expulsaron y mandaron a Linares. Me dieron a elegir entre Santa Bárbara y La Cruz. Esto fue a finales de 1973 y elegí Santa Bárbara porque era un barrio obrero y yo ya había tenido contacto con trabajadores en la Estación Linares-Baeza. Cuanto estaba en Santa Bárbara el Obispado de Jaén también me quiso echar porque yo creé la asociación de vecinos de La Esperanza. También tenía contacto con los trabajadores de Santana y cuando tenían que hacer una reunión y no sabían dónde, la hacían en la parroquia. Intentaba que fueran ellos los que llevaran estos temas y no yo. El obispo de Jaén me dijo que tenía muchas denuncias y yo le pregunté que quién me estaba denunciando y por qué. No sabía el motivo. Tenía un vecino que era guardia civil y lo mandaban para que escuchase mis homilías. Esto fue de 1974 hasta 1978. El Obispado me dijo que me iba a expulsar de la parroquia y entonces la gente se manifestó. Los periódicos hablaban de 5.000 y otros de 12.000 personas. No se consiguió nada y me mandaron entonces a Mogón. No iba nadie allí a misa y decía misa en Villacarrillo, pero tampoco me dejaron dar misa. Desde Mogón yo venía aquí a Linares a las reuniones de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) e iniciando a gente de Santana y de sus filiales.

-¿Qué le trasmitían los santaneros militantes de la HOAC por aquel entonces y cuáles eran sus preocupaciones? ¿Por qué cree que se siguen produciendo tantos accidentes laborales?

-Los trabajabores me hablaban de la situación de la empresa, que no les llegaba el sueldo, que había muchos desfalcos por todos lados, la nulidad del sindicato vertical y las pequeñas luchas y reivindicaciones. Había que modernizar la industria porque las fábricas de coches iban progresando pero esa fábrica no dedicaba nada a la renovación. También me ayudaron a conocer otros trabajadores y antiguos militantes que habían sido de la Hoac y de Aco (Una organización de trabajadores relacionada con los Jesuitas de la SAFA). Hay muchos accidentes laborales porque faltan inspecciones e inversiones.

Lucha obrera

-Linares siempre ha sido una ciudad obrera, que ha luchado por los derechos de los trabajadores. Los ejemplos más destacados los encontramos en los trabajadores de las minas y también en los de Santana. ¿Cómo ve el panorama actual, tras el desmantelamiento de la Industria?

-Soy más bien pesimista. El otro día me enteré que habían despedido a 19 trabajadores de Aeroepoxy, precisamente a los mayores, con lo difícil que es a esas edades encontrar otro trabajo y la callada que dan los sindicatos y la prensa. La cultura de la indiferencia se ha afincado en la clase trabajadora y escurrimos el hombro con mucha facilidad. Pero yo siempre digo que con Jesús que el Reino de Dios es como un grano de mostaza o como la levadura en la masa. La semilla está echada en esperanza y en la presencia del amor de Dios entre los pobres.

-Se muestra crítico con el sistema actual en el que el capitalismo y el materialismo se imponen a los valores que promulgó Jesús. ¿Considera que su mensaje (el de Jesús) se está perdiendo entre parte de los cristianos?

-¿Se puede perder la fe en quien no la tuvo? Se ha predicado demasiado en la religiosidad y en la piedad y muy poco en el compromiso político-social y en la doctrina social de la Iglesia. Y cuando alguien la pregona le llaman político (peyorativo) o comunista. Pero siempre hay ejemplos que convencen. Es semilla en tierra buena en la clase trabajadora y Jesús también se hace presente entre los pobres y en sus situaciones y luchas.

-¿Cómo terminó en el Ejército?

-Cómo seguía trabajando por lo mismo (lucha obrera), aunque no gustase al Obispado de Jaén, me mandaron al Ejército. Le dije al obispo, Miguel Peinado, que me podía llevar donde quisiese porque él tenía la sartén por el mango, pero la sartén era yo. Entonces el Ejécito pedía un capellán de los que cumplíamos 30 años de edad. El obispo normalmente pedía voluntarios pero, en mi caso, me encontré una carta del Ejército diciendo que mañana tenía que estar en Sevilla. Fui al obispo pero se echó a reír. Él estaba en contra de la HOAC. En el Ejército tenía que estar 18 meses, pero me destinaron al hospital militar de Córdoba y me quedé allí porque tenía compañeros de la HOAC que me ayudaban a que pudiese iniciar la HOAC en Linares. Estuve también dos años iniciando la HOAC en Jaén, pero por aquel entonces no era sacerdote. Yo estoy fichado por la policía desde que me vine de Granada, antes incluso de ser sacerdote, por la huelga que hubo en 1972 que mandaba dinero a las viudas porque habían matado a cinco.

-¿Se ha sentido un díscolo dentro de la Iglesia?

-Muchas veces sí. Lo que pasa es que yo siempre he tenido compañeros que me han comprendido, pero públicamente temían ser amigos míos por las consecuencias que podría tener para ellos dentro de la Iglesia.

-¿Qué se debería hacer para que se le dé al ser humano el valor que merece y 'derrote' al dinero?

-Cuando recomenzó la democracia, unos cuantos en Linares lanzamos un periódico para crear una cultura distinta y en él participaban casi todos los partidos y sindicatos, en el que dábamos preferencia a las noticias en el mundo del trabajo y de los barrios obreros. Se vendían como rosquillas, principalmente en la puerta de Santana. Tratábamos de concienciar a todos de que la lucha ideológica era fundamental para cambiar el sistema de explotación de los pobres por una cultura de la solidaridad y la fraternidad universal.

Migración y sanidad

-La migración es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los países del primer mundo. ¿Qué soluciones plantearía usted para que dejemos de ver cómo miles de personas pierden la vida en los mares?

-Creemos que la riqueza está en explotar los recursos naturales allí donde están, aunque para ello destruyamos la madre tierra. Y estos recursos están principalmente en los países pobres (empobrecidos). Si no se extrajeran (robaran) estos recursos y se ayudase a los países pobres a que vivan de ellos y sepan preservarlos, esos países serían ricos y no tendrían que emigrar. Mientras pidan pan y les mandemos armas no habrá quien pare la emigración. También en estos hace falta una cultura ecológica integral de la que nos habla el Papa Francisco.

-¿Cuál debe ser el papel de los cristianos para terminar con las desigualdades que existen hoy en día?

-Desterrar el miedo. Jesús repite mil veces en el Evangelio: «no tengáis miedo». Muchos sacerdotes y cristianos tienen miedo de unirse a los movimientos, sindicatos y partidos que hoy existen en la clase trabajadora, porque «no son de los nuestros» y a veces nos critican con o sin razón. Siempre hay que escoger lo bueno de todo y rechazar lo malo. Siempre que veo que una acción se encamina a la defensa del pobre creo que Jesús está allí, aunque nos «embarremos» con otras siglas o banderas.

-Se declara a favor del trabajo que está realizando el Papa Francisco. ¿Hacía falta un cambio en la Santa Sede para llegar a más feligreses e intentar modernizar una institución que parecía anclada en el pasado y que no conectaba con parte de la población?

-Hacía falta una renovación de la Curia pontificia, pero sobre todo hace falta una vuelta al Concilio Vaticano II que se quedó en formas externas pero no en una apertura al mundo y, especialmente, a los pobres. El Papa Francisco, que viene de un continente humillado por las potencias económicas y que vivía muy de cerca la opresión y conectaba con la Iglesia de la opción por los pobres, ha traído un aire nuevo a la Iglesia. Pero muchos de los eclesiásticos no ven con buenos ojos esa apertura porque hemos sido educados en una mentalidad conservadora y a algunos les cuesta horrores el cambio y lo rechazan.

-La Sanidad y la Educación son uno de sus 'caballos de batalla' y anima a reivindicar que no se realicen recortes. ¿Cree que la población podría hacer más para frenar esto?

-La mentalidad que nos han impuesto la clase dominante nos lleva a pensar solo en lo inmediato, en «lo quiero ya» y ante una acción reivindicativa esperamos que se consigan de inmediato las cosas. Pero la Cultura Obrera nos enseña en su historia que hay que tener mucha paciencia y no cesar en los intentos. Se están perdiendo muchas cosas conseguidas con esfuerzo, luchas, sudor y movilizaciones de los que luchamos en los años 70 y 80 cuando hoy muchos cristianos miramos con 'lástima' y no con compromiso y opción por los pobres y su cultura.