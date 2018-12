Polémica plenaria en torno a la obra del 'Periquito Melchor' y la subvención al PP Estado actual del arroyo 'Periquito Melchor', sobre el que se construirá un corredor urbano. / ENRIQUE El concejal no adscrito Antonio Delgado asegura que se han cometido irregularidades en varias facturas para «camuflar» ciertos gastos del grupo JUAN JOSÉ GARCÍA LINARES Sábado, 22 diciembre 2018, 00:40

El último pleno extraordinario del año del Ayuntamiento se saldó con polémica en torno a dos puntos del orden del día, concretamente, el proyecto del futuro corredor urbano del arroyo Periquito Melchor y la justificación de la subvención municipal para el grupo de concejales del Partido Popular. Con respecto a este último asunto, el edil no adscrito Antonio Delgado (quien militaba en el PP hasta su expulsión de dicha formación política), se mostró en contra de que la Corporación Municipal diera luz verde a la justificación de la ayuda económica que el Consistorio otorgó a los 'populares' para el ejercicio de 2016.

Tanto es así, que llegó a indicar que el PP cometió «modificaciones en varias facturas» con el fin de «camuflar gastos» del partido «que no se corresponden con el mantenimiento de la actividad del grupo de concejales», sino que fueron «para financiar la campaña de las municipales, una comida con afiliados o gasolina», entre otros. Asimismo, Delgado aprovechó su intervención para pedir la dimisión de tres ediles del PP -Ángeles Isac, Ángela Hidalgo y José Luis Roldán- por responsabilizarles de dichas prácticas.

«Esto es engañar a la ciudadanía porque se quiere financiar al partido con dinero público del Ayuntamiento modificando facturas. Esta mañana, en la comisión, se ha votado un dictamen para justificar esto y, si se aprueba esto en el pleno, se va a aprobar algo que no es legal», manifestó Delgado, quien agregó en referencia directa al alcalde: «Bajo mi criterio, señor alcalde, usted no debería someterse a este tipo de chantaje para tener que votar esta situación. El dinero es de los ciudadanos, la subvención no está justificada en plazo y se lo han llevado amañando. De hecho, hay un informe del interventor que dice que esos gastos no se pueden meter».

Pese a ello, desde el PP negaron las acusaciones vertidas en la sesión por el concejal no adscrito y defendieron la forma de proceder del partido así como la votación realizada en la comisión especial de cuentas, con lo que la justificación de la subvención salió adelante a pesar de la abstención del PSOE y el voto en contra del propio Delgado. De otro lado, aunque también siguiendo la senda económica de las ayudas a los partidos, otro de los puntos del orden del día fue la justificación de subvenciones del grupo municipal socialista, que también salió adelante con las abstenciones del alcalde, Juan Fernández, y los concejales no adscritos del Gobierno local.

Obra del 'Periquito Melchor'

El otro asunto 'espinoso' de la sesión plenaria fue el referente al proyecto del futuro corredor urbano del arroyo 'Periquito Melchor', una obra millonaria que será financiada con los fondos Edusi para poder acometer su segunda fase. Hasta el pleno se llevó una proposición de la Alcaldía para redefinir el Plan Presupuestario Plurianual Edusi 2017-2022, con lo que se le daría prioridad económica a esta intervención durante el próximo año.

Asimismo, en línea con esto, también se llevó una proposición de Alcaldía relativa a la aprobación del expediente de contratación previo a la puesta en marcha de esta obra. Y es que la intención del alcalde y su equipo de Gobierno es que los trabajos arranquen en 2019 porque, según las previsiones y los compromisos adquiridos para los fondos, el 30 por ciento del proyecto ha de estar ya ejecutado ese año. Sin olvidar, como dijo Juan Fernández, la «imperiosa necesidad histórica de actuar en este arroyo».

Precisamente, la polémica saltó cuando el no adscrito Antonio Delgado intervino también en este punto para sugerir que «se podría redefinir el programa y distribuir los fondos de otra forma para poder acometer otros proyectos» además de la obra del 'Periquito Melchor', «que se podría hacer por partes». El alcalde, por contra, justificó su forma de proceder: «Se lleva hablando de este proyecto desde hace una década y es una obra absolutamente necesaria por cuestiones de salubridad, además de para vertebrar la ciudad y eliminar barreras entre barriadas».

Posturas contrarias

A pesar de ello, Delgado se abstuvo en la votación y tanto PSOE como IU dijeron no a la propuesta sobre el arroyo. Los socialistas justificaron su decisión a través de un comunicado: «El PSOE de Linares ve un error relegar una quincena de inversiones de la Edusi hasta el año 2022, mientras que únicamente se priorizan para el año que viene las actuaciones relativas al corredor de Periquito Melchor, con el agravante de que existe el serio riesgo de que ni siquiera puedan ejecutarse. El Gobierno municipal condena al año 2022 una serie de actuaciones que deberían ser urgentes y prioritarias porque tienen que ver con el empleo, la formación y el comercio de la ciudad».

Según el PSOE, el Ayuntamiento ha decidido postergar 3 años los programas de formación, orientación al empleo y al autoempleo, así como la adecuación de instalaciones y el suministro de equipos informáticos para esas materias. También se llevan al año 2022 otras medidas de calado como un programa de orientación sociolaboral para las mujeres, un contrato de más de 500.000 euros para una pista de atletismo, la mejora y refuerzo del Centro Comercial Abierto o la adecuación de la zona comercial alrededor del Mercado de Abastos. «El proyecto de Periquito Melchor podría no dar ni un solo paso el año que viene porque los terrenos necesarios todavía no están expropiados al 100% y no sabemos cuándo van a estar. «Y sin terrenos no puede empezar ninguna obra. Es de perogrullo», apostillan los socialistas para justificar su voto contrario a la iniciativa.