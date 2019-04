Una plaga de galeruca es la causa de la enfermedad de varios olmos Estado actual de los árboles talados en el Paseo de los Marqueses, en la barriada de La Paz. / ENRIQUE Técnicos del área local de Parques y Jardines tienen que realizar podas y talas de varios árboles con el fin de evitar riesgos por la caída de ramas al suelo JUAN JOSÉ GARCÍA Linares Martes, 9 abril 2019, 00:01

Ante las quejas vertidas por numerosos vecinos en redes sociales, debido a las podas y talas de árboles realizadas en varios puntos de la ciudad, como el Paseo de los Marqueses, el concejal-delegado del área municipal de Parques y Jardines, Felipe Padilla, salió al paso de las críticas de la ciudadanía y defendió la intervención del personal técnico del área «por cuestiones de seguridad». Y es que, según indicó el edil, una plaga de galeruca ha afectado negativamente a varios árboles de esa zona, provocándoles enfermedad y debilitamiento estructural. Debido a esto, los olmos infectados por el referido insecto perdieron fuerza en sus ramas, propiciando esto su fácil rotura y posterior caída al suelo. Así, los trabajadores del Consistorio estudiaron el estado en el que se encontraban varios ejemplares y decidieron que lo mejor era intervenir para evitar que partes de considerable tamaño pudieran herir a alguien al desprenderse del tronco.

No en vano, según manifestó Padilla y el jefe del área, Juan Ortega, durante las últimas fechas se han producido algunas caídas de ramas que llegaron a dañar los vehículos estacionados debajo de los árboles. Por ello, se optó por la vía de la prevención para no dar lugar así a que se produjeran males mayores ni daños personales que lamentar. «Se han tenido que talar algunos árboles con poca solución y otros se han tenido que podar severamente para evitar posibles accidentes. En Linares hemos tenido suerte relativa porque la plaga no ha afectado tanto como sí ha pasado en otras ciudades. Los árboles podados crecerán y los que se han talado se repondrán por otros. Decirle a los vecinos que estén tranquilos y que las cosas no se hacen por capricho sino por cuestiones técnicas justificadas y no hay más remedio», señaló el concejal.

«Se ha realizado algo básico y fundamental porque podría producirse una tragedia grande si en lugar de caer una rama a un coche lo hace sobre una persona. Cuando las cosas se magnifican por desconocimiento de la gente hay que buscar la sensatez y realidad de los hechos», indicó Juan Ortega, quien agregó que también se han realizado podas y tratamientos químicos contra la galeruca en los olmos de las calles Tirso de Molina y Leopoldo Alas Clarín.