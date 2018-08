IU pide la dimisión del alcalde al tiempo que niega apoyar al PSOE Daniel López, Selina Robles y Mariano Rodríguez, en rueda de prensa. / ENRIQUE La formación critica que un problema político de carácter interno afecte al Ayuntamiento y no se sumará a la moción de censura contra Fernández JUAN JOSÉ GARCÍA Linares Sábado, 18 agosto 2018, 00:28

El grupo municipal de Izquierda Unida lamenta que la crisis interna por la que atraviesa el Partido Socialista afecte a la situación política del Ayuntamiento de Linares y al día a día de la ciudad. En referencia a los últimos hechos acaecidos en torno al alcalde, Juan Fernández, y a su expulsión como militante del PSOE, la formación ha pedido públicamente su dimisión debido a su condición de no adscrito. Y es que para la portavoz de IU, Selina Robles, «un no adscrito no representa a nadie y debería entregar su acta de concejal al partido con el que se presentó a las elecciones, aunque se trate del alcalde».

IU considera que la política no es una cuestión de personas, sino de siglas, de ahí que opte por la salida de Fernández de la Alcaldía linarense. Asimismo, la portavoz indicó que su partido no entraría en un hipotético gobierno de concentración que incline su política hacia la derecha. «Nos encontrarían para hacer cosas por Linares y mejorar la ciudad desde la izquierda, pero no apoyaríamos medidas como la privatización de servicios», dijo Robles. Pese a todo, la formación admite que sus representantes están emplazados a un encuentro con el alcalde para los primeros días del próximo mes de septiembre.

Moción de censura

De otro lado, el grupo municipal de IU tampoco brindaría su apoyo a la moción de censura presentada por el PSOE contra el alcalde. Selina Robles calificó esta medida de «argucia y tomadura de pelo» de los socialistas hacia la ciudadanía desde el punto de vista político. «El hecho de presentarla ante notario es un brindis al sol. En realidad, no la hemos visto, así que para nosotros es como si no la hubieran presentado», apuntó la portavoz.

Robles cree que el PSOE no ha obrado de forma correcta, ya que lo que tendría que haber hecho en primer lugar, a su juicio, es «hablar con la oposición, pero no lo han hecho». «Es una argucia para ganar tiempo porque no tienen los apoyos necesarios. Creemos que nos están ninguneando por no consultar con el resto de partidos», agregó.

En la misma línea se expresó Mariano Rodríguez, miembro de la dirección local de IU, quien criticó a los socialistas por querer presentarse como un partido dialogante cuando, en realidad, no siguen el procedimiento idóneo. «Eso es cinismo político. Antes de presentar nada hay que buscar a la oposición, buscar apoyos y negociar», manifestó. Así las cosas, desde IU señalaron que han recibido una carta desde el PSOE con el fin de mantener una reunión para analizar la actual situación política de Linares, al tiempo que les solicita suscribir la moción.

Doble vara de medir

Selina Robles también criticó la actitud de los socialistas con respecto al alcalde, Juan Fernández. La portavoz de IU dijo que el PSOE tiene una «doble vara de medir y se contradice», puesto que, según su parecer, ahora no apoyan al «tránsfuga», pero cuando les hizo falta en su momento sí contaron con los ediles no adscritos de la Corporación.