La AA VV 'El Paseo' reitera la necesidad de tener una sede Ángel Mihi, portavoz de la Asociación y Auxi del Olmo, concejal de Participación Ciudadana. / ENRIQUE Ésta y otras propuestas como las carpas y el escenario para sus fiestas las trasladaron en una reunión mantenida la concejal Auxi del Olmo ALMUDENA GARRIDO Linares Miércoles, 21 agosto 2019, 23:07

Continúan las reuniones de la Concejalía de Participación Ciudadana con las diferentes asociaciones de vecinos de la ciudad. En esta ocasión, la concejal delegada del área, Auxi del Olmo, se reunión con la Asociación de Vecinos El Paseo, la cual, le trasladó diferentes problemáticas siendo la más importante la necesidad de poseer una sede. Dada la falta de la misma, la reunión la mantuvieron en el área de Festejos, situada en las instalaciones de San José.

El portavoz de la Asociación de Vecino El Paseo, Ángel Mihi, denunció que «somos la única asociación que no tiene local y llevamos mucho tiempo luchando para conseguirlo. Se aprobó que íbamos a tener un lugar en las casillas de los ferroviarios junto a siete asociaciones médicas, pero eso no se ha cumplido. Tenemos 252 socios a los que nos podemos ofrecer unos buenos servicios dado que no tenemos una sede donde atenderlos». Al hilo de esta cuestión, del Olmo aseguró que «se trata de una demanda que llevan haciendo desde el año 2011. Por tanto, vamos a comprobar cuándo se aprobó y en qué condiciones, para tener una solución lo más pronto posible».

Otras problemáticas

Por otro lado, Mihi afirmó que «también tenemos problema con las carpas y los escenarios para nuestras fiestas, que si nos llueve como ya ocurrió el pasado año, no tenemos lugar donde cobijarnos». En relación a este asunto, la concejal hizo hincapié en que «el problema es que el Ayuntamiento no está en condiciones de prestar las carpas y el escenario porque no se encuentran en mal estado, entonces, los técnicos no dan su aprobación para que se pueda prestar, pero como ya ha sucedido con otras asociaciones y se ha solventado, vamos a intentar buscar otra manera para ponernos de acuerdo y poder ayudarles».

Predisposición

Por último, desde la asociación denunciaron el problema de la falta de seguridad y del alumbrado que «habría que reformarlo porque es penoso», aseguró Mihi. Del Olmo reiteró que «la concejalía está abierta a todas las demandas que nos hacen y vamos a intentar solventar todos los problemas de esta asociación lo antes posible».