Operarios de 'Santa Margarita' defienden su plan cooperativo

Trabajadores del parking aseguran que «buscan acceder a un empleo digno y estable, sin detrimento de nadie ni con comparaciones»

Los trabajadores del parking de Santa Margarita quisieron mostrar su opinión y posición con respecto a la actual situación que afecta tanto a este aparcamiento como al de San Agustín, desde que se produjo la disolución definitiva de la empresa Hogarsur y el consiguiente cierre de ambos estacionamientos subterráneos. A través de un comunicado, los operarios defienden el modelo de cooperativa en el que están trabajando para poder impulsar un proyecto empresarial con el que concurrir a la licitación de 'Santa Margarita'.

Dicha iniciativa, aseguran, solo persigue el objetivo de «acceder a un empleo digno y estable por el bien nuestro y de nuestras familias, pero jamás en detrimento de nadie, ni con comparaciones destructivas, sólo con unión, esfuerzo y mucho trabajo por parte de los 4 trabajadores que decidimos dar un paso al frente, en la igualdad de condiciones que garantiza la ley». Así, lamentan que se viertan declaraciones «con versiones que no se ajustan a la realidad». «Queremos que todos los trabajadores tengan las mismas posibilidades de tener un empleo», dicen, al tiempo que aseguran que desde el Ayuntamiento y la Alcaldía «se ha manifestado un interés por todos los trabajadores, reiterando su compromiso con el empleo y dándonos oportunidad de incluso organizarnos para que todos juntos pudiéramos utilizar fórmula de economía social para recuperar y mantener nuestro empleo de forma digna», indican en el comunicado.

Ante esa opción, tres de los trabajadores de 'Santa Margarita' decidieron emprender y elaborar un plan de viabilidad para constituirse como cooperativa y poder defender sus puestos de trabajo, «sin ninguna discriminación hacia nadie, pero reivindicando nuestro derecho a crear y mantener nuestro propio empleo en condiciones dignas, no como ocurría hasta ahora», señalan. En este sentido, los operarios aseguran que el proceso no está siendo fácil, de ahí su malestar por declaraciones que no les dejan «en buen lugar». «A todos se nos han ofrecido las mismas salidas. La decisión de tomar la iniciativa para montar nuestra empresa y poder concursar es tan válida, digna y moral como la de esperar a que venga una empresa a contratarnos, y nosotros hemos optado por la primera», aseguran.