'Olvidada' memoria histórica Cartel que anuncia el grupo de viviendas que se construyeron en 1955, en la calle Carmona de la barriada Girón. / ENRIQUE La simbología franquista aún está presente en calles y monumentos de Linares incumpliendo la Ley | Leyenda en bloques de pisos y hasta barrios aún conservan nombres y símbolos que hacen alusión a esa época JÉSSICA SOTO LINARES Lunes, 1 octubre 2018, 00:27

La intención es manifiesta pero falta materializarla. Varias mociones se han aprobado en el Ayuntamiento de Linares para la eliminación de los símbolos franquistas en las calles y plazas de Linares, la última fue el pasado mes de febrero y a propuesta del grupo municipal socialista, pero lo cierto es que continúan formando parte de la imagen de la ciudad de las minas. Las propuestas de los grupos políticos refuerzan la obligación que tiene el Consistorio linarense de cumplir con la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que se aprobó el pasado año.

Con un simple paseo por el centro de la ciudad se puede observar la huella de aquellos años que aún persisten en algunos edificios y monumentos importantes. Tomando como punto de partida la Plaza de San Francisco, y de la mano de Inmaculada López, investigadora de la memoria histórica de la ciudad, es en este lugar donde se detecta una losa de gran tamaño con el nombre de los 'caídos' en la Guerra Civil y que encabeza el General Primo de Rivera. Se halla en la fachada principal de la parroquia de San Francisco y está salpicada por una gran mancha roja, probablemente de pintura. La losa está acompañada por la Cruz de los Caídos que también debería desaparecer. Al formar parte de la parroquia, su retirada depende del Obispado de Jaén. Si bien, hay que tener en cuenta que es un monumento que forma parte del patrimonio monumental de Linares.

Desde la propia iglesia de San Francisco se divisa el cartel de una calle cuyo nombre también debería pasar a la historia, según la mencionada ley. Es la de Yanguas Messía. «Tuvo uno de los cargos más importantes durante la Guerra Civil y tras ella, desde 1938 a 1942, ya que él era el nexo de unión entre el franquismo y el Vaticano y llegó a ser ministro. Se ha renovado la placa y sigue ahí. Con esto se saltan el artículo 32 de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía que, en el apartado 1, especifica que Yanguas Messía no tendría que tener una calle en Linares», apunta López. Yanguas Messía nació en Linares.

Desde esta vía, nos dirigimos a la vía Joaquín Ruano (conocida como la calle 'Nueva') donde se pueden ver edificios que en su fachada conservan la placa en la que se informa que fueron inmuebles que se construyeron durante esos años. En ellas se leen: 'Ministerio de la Vivienda, Instituto Nacional de Vivienda. Edificio construido al amparo del régimen de Viviendas de Protección Oficial'. «El Ayuntamiento no ha hecho todavía nada, ni ha instado a las comunidades de vecinos para que los retiren, ni ha sacado un bando para que se quiten las placas. En la calle Isaac Peral también hay una y en otras muchas calles de Linares», añade López.

Placas en numerosas vías

El hecho de contabilizar edificios que se construyeron al amparo del régimen franquista en esta y en otras calles puede ser, según sostiene la investigadora, porque sería el ensanche de Linares y donde se tienen que ir levantando bloques para dar respuesta a la demanda de aquellas familias numerosas y/o con menos recursos económicos que eran las que podían optar a estos pisos. Todas las placas que acompañan a estos inmuebles no rezan igual ya que hacen referencia a los distintos planes de vivienda en las que se aprobaron. También se detecta un gran número de placas en una zona próxima al Camino de Úbeda, y que son de las más antiguas que se localizan en esa barriada, además de en la calle 'El Tinte' y en el barrio de 'Los Ríos', entre otras.

Hay vecinos que se muestran contrarios a seguir luciendo en las fachadas de sus bloques estos símbolos y hasta algunos han tomado cartas en el asunto. «Hay vecinos que nos han dicho que en el bloque donde la tenían, la han quitado ellos de motu proprio sin que nadie les tuviera que decir nada porque muchos tuvieron que exiliarse por tener el estigma de ser una familia roja y cuando volvieron, entran todos los días en una vivienda que tiene el yugo y las flechas. Ya han tenido que perder su identidad y sus raíces y encima tienen que tragar con esto», indica López.

De la calle Nueva encaramos las calles más céntricas de la ciudad hasta llegar a la Plaza Ramón y Cajal. Donde López cuestiona la leyenda dedicada al santo Pedro Poveda por la apostilla 'muerto gloriosamente por Dios y por la enseñanza católica'. «Según el artículo 32 de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, en su primer punto, tendría que retirarse, no lógicamente por quien fue este santo linarense, si no porque dice 'muerto gloriosamente por Dios y por la enseñanza católica', tal y como está estructurada la placa», insiste López. No habría problema, en cambio, con el monumento al santo que hay en la Plaza del Ayuntamiento y con la calle que lleva su nombre.

Barrio Girón

Pero si en Linares hay una zona donde se vulnera especialmente esta ley es el barrio que lleva el nombre del que fuera un ministro de Franco, como fue José Antonio Girón de Velasco. «Esta barriada (Girón) se construye cuando termina la Guerra Civil y a través de unos planes de vivienda. En las actas del Ayuntamiento se dice que se va a hacer una barriada que se va a dedicar a Girón para congratularse con él y con el fin de que una vez que se termine venga él a inaugurarla», dice López. El yugo y la flecha se observa en varias viviendas de las calles Granada, Almería, Sevilla y Córdoba, por citar algunas, además de en la denominada antiguamente Carretera de Córdoba a Valencia (actual Avenida de España). Sin embargo, la referencia a esta época que más llama la atención en esta zona de Linares la encontramos en la calle Carmona, junto a la Plaza Andaluza. Un gran cartel, que forma parte de la fachada de una de las viviendas, reza así: 'Delegación Nacional de Sindicatos. Grupo nº 622. 210 viviendas, año 1955', acompañado por el yugo y las flechas.

El Pósito

Muy cerca de la Plaza del Ayuntamiento se encuentra un lugar que podría cobrar protagonismo en este sentido si se cumple la moción que la Corporación Municipal aprobó el pasado mes de abril de 2017 para que El Pósito sea un espacio donde también se recuerde la memoria histórica. Ahora mismo solo hay un sitio en Linares que así lo hace como es el Patio de San Diego del cementerio de San José.

La moción fue presentada por el concejal no adscrito Sebastián Martínez y en ella se pide que este lugar, que fue una antigua cárcel durante ese periodo, se rinda homenaje a aquellos que perecieron entre sus muros. «En El Pósito lo que yo creo que se hará será poner una placa. Pienso que deberíamos ser mucho más abiertos de mente y lo que tendríamos que hacer es musealizar la Guerra Civil, la II República y la represión franquista», sostiene López.

La intención de Inmaculada López es en un futuro poder organizar visitas guiadas en la ciudad, de forma totalmente altruista, para dar a conocer a la ciudadanía la historia de Linares en esa época a través de la simbología que aún se puede observar. Un nuevo recurso turístico para adentrarse en la historia de la ciudad durante estos años.