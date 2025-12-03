Este es el número de la lotería que todo Linares jugará estas Navidades

El Ayuntamiento y la Agrupación Arciprestal de Hermandades y Cofradías de Linares ponen en marcha, un año más, la peculiar iniciativa solidaria de que todos ... los vecinos de la ciudad jueguen el mismo número de la Lotería Nacional para el Sorteo Extraordinario de Navidad del próximo 22 de diciembre.

Esta acción, que se remonta a 1994 cuando se produjo la crisis de Santana Motor, se mantiene gracias a la colaboración entre el Consistorio y la corporación cofrade, de ahí el convenio firmado entre ambas partes por la alcaldesa, Auxi del Olmo, y el presidente de la Agrupación, Juan Francisco Cuevas.

La concejala-delegada de Cultura, Susana Ferrer, ha presentado en rueda de prensa el número que se jugará en común este año, el 41.935, del que se han adquirido conjuntamente 45 décimos. En base al acuerdo, cada linarense de los 57.114 habitantes censados en la ciudad, a 31 de octubre de 2025, jugará la cantidad aproximada de 0,016 euros, y en el supuesto de que dicho número resultase agraciado con el primer premio del sorteo, este se repartiría entre la población. Así mismo, si tocara un premio de distinta categoría al primero, sería entregado a las obras sociales que determinasen tanto el Ayuntamiento de Linares como el Pleno de la Agrupación de Cofradías.

Símbolo de ilusión

«Este año, este número adquiere un significado especial porque vemos el crecimiento progresivo de la población de Linares, ya que el padrón ha subido en casi mil habitantes con respecto a las mismas fechas del año anterior«, señala Ferrer, y añade: »Además, esta iniciativa surgió con el fin de dar apoyo e ilusión a la ciudad en unos momentos difíciles, y este año se presenta a muy pocos días de un momento histórico, que un coche vuelva a salir de la renovada Santana, por eso creo que este décimo es un símbolo de ilusión y esperanza por todo lo bueno que está por venir».

De otro lado, la concejala de Cultura ha destacado la estrecha colaboración existente con la Agrupación de Hermandades y Cofradías, cuyo presidente ha señalado que ya está en marcha el Concurso de Belenes, en colaboración con el Ayuntamiento, así como la exposición y otras actividades navideñas en las que participan activamente diferentes cofradías y colectivos de las mismas.