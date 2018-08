El nuevo «gobierno corporativo» de Linares empezará a funcionar el lunes Juan Fernández, junto con Joaquín Robles, Ángeles Isac, concejales del PP y Cilus y ediles no adscritos, en su muestra de apoyo. / ENRIQUE El alcalde de la ciudad, Juan Fernández, recibe el apoyo de casi la totalidad de la Corporación para asumir la gestión ya sea en delegaciones o en la presidencia de comisiones JUAN JOSÉ GARCÍA LINARES. Jueves, 30 agosto 2018, 00:13

La Ciudad de las Minas tendrá un «gobierno corporativo» a partir del próximo lunes. Así lo anunció, ayer, el alcalde de Linares, Juan Fernández, quien empleó ese término para definir la nueva fórmula de gobernanza elegida y encargada de dirigir políticamente el Ayuntamiento, durante los ocho próximos meses, hasta la convocatoria de unas nuevas elecciones municipales. Así, tras una nueva reunión entre el regidor y prácticamente la totalidad de los miembros de la Corporación, Fernández recibió el apoyo de los concejales no adscritos y del resto de fuerzas, como el PP, Cilus y Ciudadanos. Aunque eso sí, con ciertas salvedades en cada caso.

«Las funciones y delegaciones se ejercerán a través de las áreas de responsabilidad, las presidencias de las comisiones informativas y los diferentes órganos de gestión del Ayuntamiento. Actuaremos de manera consensuada y con un compromiso conjunto, coordinando nuestras fuerzas, recursos y experiencias. Vamos a poner todo de nuestra parte para entendernos, armonizarnos y estar a la altura de lo que la ciudad necesita en este momento», dijo el alcalde, quien volvió a agradecer «la buena disposición y el esfuerzo que se ha hecho, dejando a un lado las siglas y los individualismos». «Es satisfactorio contar con ese esfuerzo y la dinámica de poner a Linares por delante», agregó.

Composición aún 'en el aire'

Así las cosas, todavía no está definida la estructura del nuevo Gobierno municipal, quedando este aspecto resuelto el lunes, día en el que se celebrará un pleno extraordinario para dar forma a las diferentes áreas y comisiones. Falta aún por concretar si los concejales no adscritos asumirán alguna 'cartera'. El PP lo rechazó de plano, aunque sí mostró su disposición a presidir las comisiones que correspondan. Caso similar es el de Cilus, mientras que Ciudadanos no se pronuncia hasta el momento, aunque sí colaborarán con Fernández cuando llegue el momento de elaborar y sacar adelante los próximos presupuestos.

«Queremos hacer una distribución de áreas coherente y la pertenencia a las comisiones también se hará en función de la experiencia que tengan los diferentes concejales. Habrá una gestión normalizada y, por qué no, mejorada, ya que hay conocimiento y esa empatía necesaria», apuntó Juan Fernández, al tiempo que informó que la nueva fórmula de gobernanza que se implantará en el Ayuntamiento de Linares es legal y participativa.

Decisión meditada

La presidenta y portavoz municipal del PP, Ángeles Isac, indicó que su formación «no asumirá tareas de gobierno, pero sí de agilización de la administración». Esto se traduce en que los populares se encargarán de aquellas comisiones informativas que determine el alcalde. «Ha sido una decisión muy meditada, pero creemos que estamos haciendo lo acertado por Linares y lo hacemos renunciando a cualquier tipo de remuneración. Ahora el PP demuestra que primero está la ciudad y después los partidos», apuntó Isac.

Para la representante de los populares este «pacto político» va a suponer un «gran paso para Linares». «Vamos a ser capaces de salir adelante, tenemos fuerza, ganas e ilusión por sacar a flote esta ciudad», señaló. Por su parte, el alcalde quiso dejar claro que no habrá remuneraciones económicas extraordinarias derivadas de la nueva tesitura, más bien al contrario. «Va a haber ahorro, no nos va a costar más. Nadie ha pedido nada ni habrá gratificaciones», manifestó Fernández.

Cilus

El portavoz del partido municipalista Cilus, Javier Bris, valoró la iniciativa tomada por la mayoría de la Corporación Municipal y su capacidad para «reinventarse» y salir al paso de «una situación sobrevenida». «La postura de nuestro partido la decidió el propio partido. Creemos que podemos ayudar mucho y aportar a un gobierno para tratar de crear un clima político estable en el seno del Ayuntamiento», afirmó. Precisamente, esa estabilidad y «normalidad» en el funcionamiento político de la Administración local quedarán garantizadas durante la primera semana de septiembre.