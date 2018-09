Nuevas reivindicaciones para tratar de agilizar los trámites del traslado a 'Peritos' Numerosos ciudadanos se dieron cita para apoyar a la comunidad educativa. / ENRIQUE Ciudadanos, autoridades y las comunidades educativas del IES 'Santa Engracia' y de la EOI 'Carlota Remfry' se reunieron en la Escuela Politécnica Superior ALMUDENA GARRIDO LINARES Domingo, 23 septiembre 2018, 03:58

Desde la Plataforma Pro Traslado a la Escuela Politécnica Superior de los centros educativos IES 'Santa Engracia' y la Escuela de Idiomas 'Carlota Remfry' se organizó una concentración a las puertas de 'Peritos' donde volvieron a reclamar el agilizar los trámites para el traslado de los centros. Autoridades municipales, ciudadanos y comunidad educativa se concentraron para mostrar su descontento ante los hechos que se vienen sucediendo.

Tal y como el propio Alfredo Márquez, miembro del IES Santa Engracia informó «la situación actual es que el trámite de la aprobación por parte de la Universidad de Jaén se ha cumplido. Otro trámite era el conocimiento por parte del Consejo Social, que también se ha cumplido. Estamos a la espera de la firma del convenio entre alguien de la Universidad de Jaén y de la Consejería de Educación. Cuando esto se produzca y estén las llaves en poder de la Delegación Territorial de Educación, se abrirá el proceso de cinco trámites más como son la confección del proyecto de adecuación, concurso público para la adjudicación de las obras de adecuación, ejecución de las mencionadas obras, recepción de las obras y dotación de mobiliario. Son muchos pasos, por lo tanto, lo que estamos exigiendo que se no se retrasen más y que no se eternice cada proceso».

Según la Plataforma, «las previsiones más optimistas nos llevan a calcular que estos trámites no podrán finalizarse en un plazo de menos de 18-24 meses y no siguen pidiendo paciencia». Por su parte, el alcalde de Linares, Juan Fernández, también acudió a apoyar la causa asegurando que «me solidarizo con estas personas porque yo he estado presente en muchas de esas reuniones y los compromisos son los mismos de siempre, se repite todo. No se trata de siglas, se trata de que cuando una administración tiene unos recursos tiene que ponerlos al servicio de la ciudadanía de manera inmediata y cada vez son más excusas. Si hubiese una dinámica y una convicción en la función pública andaluza no eludirían su responsabilidad. Tienen que poner al frente un proceso claro donde participen los demás».

Por tanto, «lo que pedimos es que estas administraciones agilicen al máximo los trámites legales necesarios y que no se produzca ningún retraso más porque tras cada retraso, hay personas, aspiraciones ciudadanas, riesgos e incomodidades de alumnas y alumnos. No hablamos de seres inanimados, ni de ideas abstractas, hablamos de seres humanos», aseveraron desde la Plataforma.