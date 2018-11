Moreno presentó su candidatura en Linares, arropado por Pablo Casado Muchos simpatizantes del Partido Popular no quisieron perderse el acto de presentación de la candidatura del PP. / ENRIQUE Fue el escenario elegido por el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para presentar la lista de la provincia ALMUDENA GARRIDO LINARES Sábado, 10 noviembre 2018, 01:06

A pesar de la fría tarde de ayer en Linares, muchos simpatizantes y militantes del Partido Popular se acercaron hasta el Complejo La Tortuga Azul para asistir al acto de presentación de la candidatura del PP andaluz por la provincia de Jaén para las elecciones autonómicas del día 2 de diciembre. Presentó el mismo la portavoz del PP en Linares, Ángeles Isac, que agradeció la presencia de los líderes regional y nacional. Juanma Moreno afirmó: «Vamos a poner a funcionar a Linares, a que vuelva el empleo y lo que tanto merece Linares. Estamos a tres semanas de las elecciones y, si importantes son para Andalucía, más importantes son para los vecinos de Jaén y es una convocatoria histórica para Linares, porque os jugáis el futuro de la ciudad. Por eso, tenemos que movilizarnos».

El candidato a la presidencia de la Junta añadió: «Yo ya me he comprometido porque la gran ciudad de Linares que está en el corazón de Andalucía no se merece el maltrato al que está siendo sometida de manera permanente por parte del Partido Socialista. Por eso, os pido de una vez por todas que pensemos en un principio de rebeldía porque no podemos aguantar más, porque ya está bien de que nos tomen el pelo una y otra vez. Que condenen a nuestros jóvenes a emigrar y que no tengamos unos servicios de calidad en la sanidad y en la educación».

Por su parte, Pablo Casado habló de la situación de Santana, asegurando que «si la Junta de Andalucía hubiera tenido claro que esta tierra, que seis mil familias, que una gran ciudad con un 40% de paro y un 70% de paro juvenil, no estaba para hacer experimentos, sino que estaba para dar un futuro mejor a gente que ya sabía trabajar, montar coches y venderlos y competir, lo que hacía falta era intervenir en un problema coyuntural porque para eso están las administraciones, no para intervenir en la vida de la gente».

El presidente nacional del Partido Popular añadió que las administraciones «deben crear un entorno que nos favorezca, sobre todo, en tiempos de crisis». «Por eso, los linarenses no tenéis que ser pesimistas, aquí no falló la mano de obra de Santana, no fallaron los productos, sino la mala planificación de los políticos que no han sido capaces de abordar la crisis», aseveró.