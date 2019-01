Moreno pide a Campos que «deje de esconderse tras las siglas del PSOE» El secretario general del PP de Linares, Daniel Moreno. / ENRIQUE El secretario general del PP de Linares aclara que los populares sólo arriman el hombro en el Ayuntamiento en un ejercicio de responsabilidad ALMUDENA GARRIDO LINARES Jueves, 24 enero 2019, 03:00

El secretario general del Partido Popular de Linares, Daniel Moreno Rodríguez, ha llamado al orden al secretario general del PSOE de Linares, Daniel Campos, y le ha pedido «que deje de esconderse de forma cobarde tras las siglas del partido socialista como hace a través de sus comunicados. La actitud del PSOE orquestada por su secretario general en Linares clama al cielo, y no se puede consentir». «Esto viene motivado por esas acusaciones que ha vertido ya en numerosas ocasiones diciendo que el PP sostiene un Alcalde imputado o investigado, jugando con las palabras, que se salen del argot cotidiano para crear confusión de la que se suelen aprovechar los políticos del PSOE para ganar elecciones y que ha formado su modus operandi de los últimos cuarenta años», explica. «Ese es el partido socialista tan mediocre como interesado, que solo representa a esos militantes que están ahí por interés, porque los socialistas de corazón que piensan que el socialismo es algo más que todo eso se declaran absolutamente huérfanos en esta ciudad porque sus ideas no están representadas».

«Linares necesita una representación política a la altura de las circunstancias que tiene, porque no podemos consentir que esta ciudad siga a disposición del partido socialista, eso se ha acabado. El PP tiene ahora la responsabilidad de gobernar este Ayuntamiento, y sacar adelante esta ciudad, y solo lo podrá hacer si el resto de fuerzas políticas no siguen bloqueando todo lo que se hace. En los últimos años, cualquier cosa que el Partido Popular ha puesto encima de la mesa en un pleno, de forma sistemática el PSOE ha dicho no, pero al contrario el PP ha apoyado cualquier cosa que hemos creído que ha sido buena para Linares, y además ha velado por su cumplimiento».

Alcaldía

Moreno de nuevo pidió coherencia al PSOE, «y su secretario general debe ser coherente con lo que dice y lo que hace, porque quien volvió a poner a Juan Fernández de nuevo al frente de la Alcaldía de Linares fue el partido socialista, y el PP es absolutamente inocente. Primero lo ponen y después lo dejan tirado, y que dejen tirado al Alcalde me importa poco, pero que dejen tirado a Linares me importa muchísimo. Renunciaron a sus delegaciones en el Ayuntamiento, y eso es como llevar un autobús, soltarse de manos, dejarlo a la deriva, pero sin soltar el sillón, porque bien que siguen ocupándolo por dinero, a diferencia de lo que está haciendo el PP, porque cuando el PSOE dio la espantada entendió que Linares no se podía quedar a la deriva».

«Las comisiones informativas son reuniones de trabajo y hay que convocarlas, y el PSOE ha dejado esas mesas de trabajo huérfanas, mientras que el PP por mera responsabilidad se está encargando de convocarlas para que en el Ayuntamiento los funcionarios puedan seguir trabajando. Pero claro, eso fastidia mucho al partido socialista, porque ese era su plan para boicotear a esta ciudad como revancha a un Alcalde que ahora no quieren«. »Se trata de arrimar el hombro y el PP lo ha hecho de manera generosa, y sin cobrar por ello», declara.

Mercado de Abastos

Por otro lado, Moreno repasó la gestión realizada con el mercado de abastos tras la visita ayer de los socialistas linarenses junto al presidente de Diputación, y explicó que «esos 188.000 euros de nuestros impuestos han servido para que un año después se asegure que lo que queda del mercado no se caiga». Recordó que «el PP visitó antes del derrumbe las instalaciones e hizo una moción advirtiendo de su estado, exponiéndolo en un Pleno en el que mientras pedíamos a los socialistas que prestaran atención al mercado, el señor Sampedro se reía. Todo esto ocurrió y por desgracia para Linares poco después el mercado se hundió, y era responsabilidad del concejal delegado haber tomado las medidas oportunas para garantizarse si aquello estaba bien o no. Luego se presentaron allí todos a prometer, y un año después ni un solo ladrillo, pero vienen a hacerse la foto, es patético».

«También Susana Díaz iba a venir y no vino, y en 2017 Pedro Sánchez vino y prometió, pero por aquí no ha aparecido porque está ocupado con otros temas de interés político e ideológico. Pero sí sabemos que en los Presupuestos para Jaén no hay ni un solo euro para la ITI, ni habla de reindustrialización para Linares, y por si fuera poco hay un 40% menos de inversión para el ferrocarril de nuestra provincia y los 15 millones de euros que dejó Rajoy preparados para esta materia no se han ejecutado. Y mientras todo esto, el PSOE de Linares fletando autobuses para rodear el Parlamento Andaluz para protestar porque Juanma Moreno va a ser el presidente de la Junta», finaliza el secretario general del grupo municipal.