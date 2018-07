Miles de personas arropan a la familia de la joven agredida por su pareja sentimental Los vecinos se concentraron ayer durante 45 minutos, aproximadamente, en la Plaza del Ayuntamiento. / ENRIQUE Bajo el lema 'Tod@s con Fani', las Plaza del Ayuntamiento se llenó de linarenses que manifestaron su repulsa a este tipo de violencia JÉSSICA SOTO LINARES Jueves, 19 julio 2018, 02:20

Esta vez los vecinos no se echaban a la calle para pedir un futuro más próspero para Linares a las administraciones públicas pero sí se vivía el mismo espíritu de lucha, y si me lo permiten, de enfado que en las últimas convocatorias de protestas en la ciudad. Poco antes de las ocho de la tarde, la Plaza del Ayuntamiento ya estaba ocupada por un buen número de linarenses que fueron aumentando conforme se acercaba la hora fijada para la concentración contra la violencia machista y para apoyar a la familia de Fani, la joven de 34 años que se encuentra ingresada y en estado grave en la UCI en el Hospital Neurotraumatológico de Jaén después de que, el pasado domingo, presuntamente su pareja sentimental le propinase varios golpes en el domicilio donde convivían con sus hijos de 5 y 10 años, respectivamente.

Bajo los gritos de 'Es machismo, es terrorismo', 'Violencia machista, respuesta feminista' y 'Tranquila hermana, aquí está tu manada', entre otros, los vecinos fueron alzando su voz contra estos hechos que lamentablemente todos los años se cobran la vida de decenas de mujeres en España. Según la organización de la convocatoria, fueron 3.000 personas las que se reunieron para reivindicar una vez más su rechazo a este tipo de violencia. Lo cierto es que se pudieron ver a muchos niños y jóvenes, quizá porque la educación y la sensibilización es la base para que la violencia de género sea dentro de unos años cosa del pasado. Una representante del colectivo 'Acción Feminista de Linares' leyó un manifiesto. «Por desgracia hoy nos toca estar aquí para volver a decir ni una más, para volver a gritar 'no estás sola', para volver a pedir justicia, para volver a reivindicar nuestras vidas. En esta ocasión la violencia nos ha tocado de cerca: fue a por Fani, a por nuestra paisana Fani, que se encuentra en estado grave después de recibir una paliza de su pareja, del padre de sus hijos, una vez más una vida rota por el hombre que decía quererla», comenzaba el manifiesto.

Más medidas

Además de recalcar el apoyo a la familia y desearle una pronta recuperación, «exigimos educación para vivir, leyes para que no nos maten, medidas efectivas que protejan a las mujeres y a sus hijas de la violencia machista, que ninguna mujer tenga miedo a denunciar por represalias, por exponer a sus hijos a convivir con el maltratador», finalizaba el manifiesto.

Los vecinos se posicionaban detrás de varias pancartas entre las que no faltaba una de su propia familia. Sacando fuerzas de flaqueza y con una onda emoción, también se dirigía a los presentes una de sus primas que es, además, concejal en el Ayuntamiento de Linares. «La familia lo que queremos es daros las gracias a todas las personas que estáis aquí hoy por mostrarnos el cariño y toda la energía positiva que estáis mandando a ella, a nuestra amiga, vecina, hermana y prima. Muchísimas gracias por todas las fuerzas que nos estáis dando que se la estáis trasladando a ella. Estoy segura de que dentro de unos días, ella misma os va a decir: no lo ha conseguido. No soy una más», expresó Juana Cruz.

La familia agradeció igualmente el trabajo realizado por la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Linares ya que, a través del Centro de Información a la Mujer, ha ofrecido atención psicológica a los hijos de la pareja, así como a todos los colectivos de mujeres, «y a todos esos hombres valientes que estáis dando también la cara por nosotras», reseñó Cruz.

Otra de las pancartas la portaban los vecinos de Fani, puesto que la joven residía y trabajaba en un establecimiento de una céntrica urbanización. «Era conocida, muy agradable y siempre con una sonrisa en la boca. Esto era la crónica de una muerte anunciada, por desgracia. Intentas ayudarla, pero si tú no quieres que yo te ayude... y lo peor es que no lo reconozcas. El maltrato auténtico de libro es Fani», dijo Trini Martínez, en representación de la mancomunidad de Linama, donde viven 421 vecinos.

Tras 45 minutos, aproximadamente, en la Plaza del Ayuntamiento los vecinos se disolvieron con la esperanza y el deseo de que Fani pueda sobrevivir.

En prisión

El presunto autor de la agresión a fue enviado a la prisión de Jaén el pasado martes después de ordenarlo la responsable del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Linares. Así, a última hora del martes, la jueza ordenaba la prisión provisional comunicada y sin fianza para este vecino de Linares, según confirmaron fuentes policiales a Europa Press.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Jaén, Ana Cobo, mostró su solidaridad y, en declaraciones a los periodistas, indicó que en este caso se han seguido todos los protocolos establecidos. Apuntó que en la primera visita que realizó al médico tras la agresión, la víctima «no contó que había sido víctima de agresiones físicas del calibre que lo había sido, simplemente dijo que se trataba de una discusión y que había sufrido un zarandeo».

Es por esto por lo que al no presentar signos visibles de violencia «se pensó en un ataque de ansiedad» en un primer momento. Además se activaron «todos los hilos del protocolo judicial» y el marido pasó detenido la noche del domingo al lunes. Además, se interpuso la correspondiente denuncia y se activó todo el protocolo de atención tanto a ella como a sus dos hijos pequeños, también presentes en el momento de la agresión en el domicilio de la pareja. «Posteriormente la mujer empeoró y fue al día siguiente cuando se observó que la mujer había sufrido algunos daños más», dijo Cobo. Por eso, se trasladó desde el Hospital de Linares al Neurotraumatológico de Jaén, donde permanece en estado semicomatoso, pero estable dentro de la gravedad. El diagnóstico que se baraja es un trombo cerebral provocado por una disección de la vena carótida compatible con una presión prolongada, o lo que es lo mismo, una maniobra de asfixia sobre el cuello.