Memorial Alberto López Poveda, el próximo sábado El evento se presentó en la Casa Museo Andrés Segovia. / ENRIQUE ALMUDENA GARRIDO LINARES Martes, 11 diciembre 2018, 01:13

En la mañana de ayer, la Casa Museo Andrés Segovia de Linares acogió la presentación del Memorial Alberto López Poveda, que tendrá lugar en ese mismo emplazamiento, el próximo sábado 15 de diciembre, a partir de las 20:00 horas. La concejala de Cultura, Juana Cruz, destacó el valor de este linarense, Hijo Predilecto de la ciudad, que falleció el 17 de julio de 2015 y que destacó por ser un gran impulsor de la cultura y del legado del maestro universal de la guitarra clásica, Andrés Segovia.

El Memorial, titulado 'Sine Finibus...', podría traducirse como 'sin fin' o 'sin fronteras', doble aceptación que marca el carácter colorido, abierto y diverso del programa propuesto. 'Sine Finibus' es una invitación a viajar por Europa y Asia a través del género de la música vocal de concierto y la ópera. Canción italiana, mélodie francesa, canción española, rusa y georgiana, delinean un panorama amplio de estilos y tendencias que unen extremos muy distantes del planeta. La ópera en sus distintas manifestaciones internacionales y la zarzuela española presentan con su plasticidad un paisaje completo y global.

El programa, que se dividirá en dos bloques, contará con la soprano, Lali Chilaia, y Yuri Ananiev, al piano, quien tendrá también momentos de protagonismo a través de piezas solistas. Durante la primera parte del acto se podrá disfrutar de obras como 'Dido and Aeneas. When I am laid...', de H. Purcell; 'Gianni Schicci. O mio bambino caro', de G. Puccini; 'Nocturne' y 'Ich Liebe dich', de E. Grieg'; 'Rusalka', de A. Dvorák; 'Nocturne en Do menor', de F. Chopin; o 'Sanson et Dalile', de C. Saint-Saen. En la segunda parte se escucharán piezas como 'Prelude', de S. Rachmaninov; 'Sadko', de N. Rimsky-Korsakov; 'Misi Sajeli', de Dimitri Arakishvili'; 'El amor brujo', de M. de Falla; 'Poema en forma de canciones', de J. Turina; y 'Los claveles', de J. Serrano.