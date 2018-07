El mejor plan para disfrutar del verano

No cuesta tanto levantarse de la cama cuando sabes que te espera una mañana llena de juegos en compañía de amigos, aunque sea en el colegio. A diferencia de hace años cuando los pequeños se despedían de sus centros educativos en junio y ya no los pisaban hasta septiembre, la ciudad se ha sumado a la moda de las escuelas de verano. Muchos colegios ofrecen la suya propia y otras entidades, con o sin ánimo de lucro, también hacen lo propio en las instalaciones educativas.

Una de las que más años lleva es la que desarrolla Solidari@s Sport, con el apoyo de CaixaBank y la colaboración de Juventudes Linarenses y el AMPA 'Las Aguas' en el colegio Virgen de Linarejos. Más de 40 niños asisten a 'Educando 2018'. En esta escuela se realizan actividades en torno a la educación en valores, el respeto al medio ambiente, la educación en igualdad, el fomento de la práctica de la danza y el teatro, la nutrición adecuada, la prevención de aparición de caries a través de la higiene bucodental, la práctica deportiva inclusiva y la no violencia. Reciben a profesionales de distintos ámbitos y hacen visitas.

El colegio San Joaquín a su vez abre sus puertas hasta el 31 de julio. También tendrán una escuela de verano en septiembre, hasta el comienzo de las clases. De lunes a viernes reciben a 33 niños, con edades comprendidas entre los 3 y 11 años, de este y de otros centros. «Primero jugamos un rato y luego nos ponemos a trabajar, después tienen el desayuno y luego hacemos deporte, manualidades, vemos películas, trabajamos el Inglés y se bañan en la piscina», comentó Francisco Jódar, uno de los responsables de la escuela. También realizan salidas como al Parque de Bomberos y visitarán el Pósito de Linares.

Los niños se suman a conocer su entorno en la escuela de verano del colegio San Agustín con diferentes salidas, como una que realizarán próximamente al museo que hay en la Comisaría de la Policía Nacional. Lidia Gámez y Robert Nunez coordinan la escuela hasta finales de este mes y a ella asisten casi 70 niños. Ofrecen un servicio de aula matinal. Además de pasar las mañanas en el centro, van tres días a la semana con los niños a la piscina. No olvidan el refuerzo educativo en diferentes materias, como Inglés, y adaptado a los diferentes niveles educativos. Atienden a escolares desde los 3 a los 14 años. Como en el anterior centro, reciben a niños también de otros colegios de la ciudad. «Lo que más me gusta es jugar al fútbol y la piscina. Está guay y si hay algunos niños que prefieren quedarse en sus casas encerrados jugando con máquinas, ellos verán», comenta Adrián Aguilera, uno de los jóvenes que acude de lunes a viernes a la escuela de verano de los Salesianos.

ATM Formación repite desarrollando la escuela de verano del colegio Colón. Estarán también hasta el 31 de julio, en horario de mañana, y disponen de aula matinal y de servicio de comedor al mediodía, hasta las tres de la tarde. Este año se han apuntado 68 niños, con edades comprendidas entre los 3 y los 13 años. Dividen a los niños en Infantil y Primaria (en este nivel se subdividen en otros dos grupos). El deporte y el baile ocupan una parte de la mañana, pero no faltan los talleres de manualidades, refuerzo escolar y hasta un día celebraron su particular 'Got Talent'. Van cambiando las actividades todas las semanas enfocadas a una temática concreta.