Marín anima en Linares «a no aguantar más de 40 años de corrupción» Mónica Moreno, Juan Marín, Enrique Moreno y Raquel Morales. / EFE Tras un mitin ante casi 200 personas, el líder de Ciudadanos en Andalucía se reunió con miembros de la Plataforma 'Todos a una por Linares' R. I. LINARES Jueves, 22 noviembre 2018, 01:16

El portavoz de Cs en Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, animó ayer a los andaluces a «tener espíritu ganador» de cara a las próximas elecciones autonómicas del 2 de diciembre y a «no aguantar más 40 años de corrupción» en Andalucía. Así lo señaló en un acto de campaña celebrado en Linares, junto a la cabeza de lista en la provincia, Mónica Moreno, y el segundo en la lista, Enrique Moreno, en Salones Benidorm, donde acudieron cerca de 200 personas. Ciudadanos parte en estas elecciones con el reto de lograr algún escaño por Jaén, algo que no consiguió en la convocatoria anterior.

Marín anunció que después de este mitín mantendría una reunión con la plataforma 'Todos a una por Linares', y quiso mostrar su apoyo a esta ciudad, donde «parece que nadie quiere venir». «No os vamos a dejar abandonados, sentiros arropados», dijo.

Así, pidió a los linarenses que salgan a la calle «y no se resignen» porque «la única manera de que la gente se ilusione es cuando cree que las cosas pueden cambiar. No somos gente de gritar ni de insultar a nadie, sino de movilizar a cada amigo, a cada vecino, en el partido de fútbol, en la partida de dominó, en lo que sea. Hay que salir y decir a la gente que esto se acabó y que no lo vamos a aguantar más», remarcó.

El candidato de la formación naranja, que repasó las medidas que «han arrancado» al PSOE-A en los tres años y medios de pasada legislatura -eliminación del impuesto de sucesiones, bajada de dos puntos en el tramo autonómico del IRPF o sentar ante la justicia a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán-, criticó que PP y PSOE pensaran que Cs iba a ser «una aventura de pocos días y que se iba a diluir».

«No se van a librar de Ciudadanos. Ha venido a quedarse, a hacer las reformas que nunca han querido hacer», hizo hincapié Marín, quien afeó que «la única» preocupación del PP y el PSOE sean «los sillones y los escaños» en el Parlamento.

Al hilo de esto, Marín insistió en la eliminación de los aforamientos para los diputados. «Yo no quiero ser aforado, quiero ser un ciudadano más. No me voy a esconder de la Justicia ni de nadie», aseguró al tiempo que advertía de que el PP y el PSOE «sí tienen mucho que esconder» porque han estado «viviendo 40 años de la corrupción en Andalucía».

Cataluña

Además, Marín se reiteró en su calificación de «racista» sobre el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, por «insultar permanentemente» a los andaluces y le retó a que presente «otra querella por decirle racista». «Es un golpista y un cobarde que no es capaz de dar la cara y siempre hay que darla», advirtió.

«Que la presente, aquí estoy, nos vemos en el juzgado que quiera. Estamos hartos de que nos insulten», reprochó Marín, quien ha añadido que ni el presidente del PP-A y candidato a la Presidencia, Juanma Moreno, ni la presidenta de la Junta y candidata del PSOE-A a la reelección, Susana Díaz, hayan respondido a esto.