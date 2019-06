Llamada a la protesta por el pleno funcionamiento del geriátrico de Linares La Plataforma centrará sus concentraciones en reivindicar esta apertura. / ENRIQUE Desde la plataforma reivindican la existencia de un centro cerrado que podría aliviar las listas de espera y generar en torno a 250 empleos ALMUDENA GARRIDO Linares Martes, 11 junio 2019, 01:23

En defensa del geriátrico. La Plataforma en Defensa del Sistema Público de Pensiones se concentró, un lunes más, en el Paseo de Linarejos para reivindicar un asunto de importancia para el municipio. Se trata de la Residencia Mixta de Personas Mayores de Linares, compuesta por dos edificios, uno de ellos cerrado desde hace muchos años, con la consiguiente falta de plazas públicas para personas residentes y las listas de espera para que se adjudiquen plaza de alrededor de dos años, sin contar con la pérdida de 250 puestos de trabajo para atender esas plazas.

Ante esta situación, el próximo lunes 17 de junio, desde la plataforma han convocado una manifestación en la que reivindicarán el pleno funcionamiento del geriátrico de Linares.

Tal y como expuso Juan Rubio, «tenemos una residencia que tiene dos edificios prácticamente iguales. Uno está ocupado y el otro lleva, aproximadamente, unos quince años vacío, sin utilizar. Entonces, lo que queremos reivindicar con esa manifestación es la puesta en marcha de servicios en ese segundo edificio para que la acogida del geriátrico sea el doble de la que tiene actualmente. Entre los dos edificios se podrían acoger en torno a unas quinientas personas». Además, añadió que «ya no sólo porque los mayores puedan ser acogidos, sino también porque eso supondría para Linares una ampliación de trabajadores de más de doscientas personas».

Reivindicación

Desde la Plataforma, concretamente, Rubio hizo hincapié en que «entendemos que es un tema que tenemos que reivindicar porque lo tenemos aquí y es como si no nos preocupara. Por lo tanto, desde la Plataforma hemos decidido tomar eso como un tema de referencia que sea recurrente a tratar todos los lunes en las concentraciones hasta tanto se consiga. Vamos a contactar con todos los responsables para que se vuelva a poner en marcha ese edificio». También aseveró que «pretendemos que no sólo sea una manifestación de Linares, sino que venga gente de toda la provincia porque este edificio no solo acoge a gente de la ciudad, sino de la provincia. De esta manera, se podría mejorar un poco la lista de espera que está en torno a dos años».

Llamamiento

Por otro lado, Ildefonso Espinosa afirmó que «a lo largo de esta semana contactaremos con los diversos partidos políticos y asociaciones para que acudan a la manifestación. Se da la paradoja de que hay 220 plazas que no se ocupan y personas que las necesitan y eso es lo que nos ha movido a acabar con el abandono al que se tiene sometido a la ciudad de Linares. Por tanto, queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía para que se movilice para que se mejores el bienestar de las personas mayores y, por supuesto, el empleo», culminó.