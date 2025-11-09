'Linares, bajo la luz del tiempo': el gran homenaje

«Eres tierra de promesa, eres tierra de leyenda, un pedacito de cielo que cayó de una estrella» son los primeros versos del 'Himno a ... Linares', que en la tarde de este domingo resonaron en la plaza del Ayuntamiento interpretados por más de trescientos músicos y coros, poniendo fin al gran concierto participativo 'Linares, bajo la luz del tiempo', acto central del 150º aniversario de la concesión del título de Ciudad, otorgado por el rey Alfonso XII el 9 de noviembre de 1875.

Antes de dar comienzo al espectáculo musical, la alcaldesa Auxi del Olmo se dirigió al público congregado en la plaza para subrayar el momento de transformación que vive Linares: «Ha llegado el momento del cambio, y efectivamente, el cambio ha llegado. Linares está cambiando». La regidora aludió a los «colores de la bandera» como símbolo de esperanza y unidad, y recordó que «Santana abre un nuevo camino hacia la prosperidad y el progreso». «Estamos viviendo un cambio de imagen y estamos de enhorabuena. Quiero aprovechar esta efeméride para recordar lo grandes que somos. Tenemos que creer, tenemos que soñar. Somos Linares, y nada nos va a parar. ¡Viva Linares!», concluyó entre aplausos.

Tras estas palabras, dio comienzo el gran concierto 'Linares, bajo la luz del tiempo', organizado por el Ayuntamiento de Linares. Más de 300 músicos y artistas locales, dirigidos por Rafael Peralta, Enrique Moya, Laura Camacho, Francisco Infantes y Lucía Marín, protagonizaron una velada que recorrió la historia de la ciudad a través de la música, desde sus raíces romanas hasta la tierra minera y flamenca que forjó su identidad. Teresa Mood, Marta Cees y Nazaret Romero dieron voz al pasado, presente y futuro de la música linarense, representando sus tres almas: la moderna, la clásica y la flamenca, en un homenaje que evocó a Andrés Segovia, Carmen Linares, Alfredo Martos y Raphael.

Teresa Mood, Marta Cees y Nazaret Romero, durante el estreno de la obra 'Bajo la luz del tiempo'. I. Moral

Entre las obras interpretadas sobresalieron 'El sentir de mi tierra', 'Raphael's Mood' y 'Bajo la luz del tiempo', composición original del linarense Rafael Peralta creada especialmente para esta conmemoración. El concierto culminó con una emotiva interpretación del 'Himno a Linares', dirigida por Lucía Marín y narrada por Antonio Robles, que hizo ondear en el aire el sentimiento colectivo de toda una ciudad. A continuación, la fachada del Palacio Municipal se convirtió en un inmenso lienzo de luz con un espectáculo de 'mapping' que narró, a través de imágenes y música, el viaje histórico de Linares desde sus orígenes hasta el presente. En él aparecieron figuras como el Marqués de Linares y escenas que evocaron su evolución minera, industrial y cultural.

La noche concluyó con un castillo de fuegos artificiales que iluminó el cielo sobre la plaza, poniendo fin a una jornada memorable en la que la música, la palabra y la luz se unieron para celebrar el orgullo y la esperanza de una ciudad que mira al futuro con determinación.