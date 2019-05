Un jurado juzgará al alcalde de Linares por un presunto delito de malversación

Juan Fernández: «La verdad saldrá a la luz al final»

En declaraciones a IDEAL, Fernández mantiene su defensa y considera que «la verdad saldrá a la luz al final» en un proceso «al que todavía le queda bastante». «No se han tenido en cuenta testigos presenciales ni a los que hablan de verdad. Respeto a la justicia, pero no me puedo explicar cómo con las pruebas que hay a la justicia se le ha caído la venda de los ojos. Con esto no me amedrentan ni me amilanan y parece que quieren conseguir inhabilitarme porque ahora resulta que malverso, pero de momento no lo van a conseguir. Me sorprende que en este caso todo vaya tan rápido, seguiremos plantando cara», dijo.